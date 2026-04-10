Quarto suspeito de participar da morte de secretário em São Luís do Curu é preso

Um homem de 30 anos foi preso nesta sexta-ferira (30) suspeito de envolvimento na morte do secretário de Administração de São Luís do Curu, Ceará, Ricardo Abreu Barroso, de 64 anos, no último dia 19 de março. Até agora, quatro pessoas já foram capturadas por participação no crime.

O alvo das investigações foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no município de São Luís do Curu, onde o crime também foi registrado. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

A ordem de prisão expedida contra ele é oriunda dos trabalhos investigativos realizados pela Polícia Civil referentes ao crime ocorrido em março, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). Os trabalhos foram coordenados por equipes da Delegacia Seccional de São Gonçalo do Amarante.

“Após a captura, o homem – que já possui antecedente criminal por roubo -, foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi efetivado o cumprimento da ordem judicial contra o suspeito que, em seguida, foi colocado à disposição do Poder Judiciário”, segundo a pasta.

A Polícia Civil segue com os trabalhos investigativos em andamento com o intuito de identificar outras pessoas que tenham envolvimento com o crime.

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OUTRAS PRISÕES

No dia 20 de março, duas mulheres de 24 anos foram presas. Conforme as investigações, elas são apontadas como integrantes de um grupo criminoso e seriam responsáveis por monitorar e repassar informações sobre a vítima aos executores do crime.

Após a prisão, a dupla foi colocada à disposição da Justiça. Os trabalhos seguiram no intuito de capturar os outros suspeitos da ação criminosa, informou a SSPDS.

Já no dia 23 do mesmo mês, Paulo Vitor do Nascimento, de 24 anos, foi preso pelo mesmo motivo ao ser encontrado na cidade de Barreiras, no Interior da Bahia.

A captura foi possível após troca de informações com equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O suspeito teria tentado fugir em um ônibus que partiu de Fortaleza rumo a Goiânia. No momento da captura, também foi cumprido outro mandado de prisão por outro homicídio.

Conforme as autoridades de segurança, o preso é fichado por homicídio, associação criminosa, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Além disso, durante a captura na Bahia, ele ainda presentou aos investigadores um documento falso e, diante disso, também foi autuado em flagrante.