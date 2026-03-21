Mulheres vigiaram secretário morto em São Luís do Curu por 48 horas, diz Polícia
O gestor foi morto a tiros na manhã de quinta-feira (19), em São Luís do Curu.
As duas mulheres de 24 anos presas por envolvimento na morte do secretário de Administração de São Luís do Curu, Ceará, Ricardo Abreu Barroso, de 64 anos, monitoraram a vítima por dois dias.
“As duas foram responsáveis por monitorar o secretário, já tinha dois dias que elas faziam essa esse monitoramento, a inteligência começou a trabalhar, as equipes também de diligenciaram em campo e nós acabamos identificando as duas mulheres”, disse o diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana, Matheus Araújo, à TV Verdes Mares.
O agente compartilhou ainda detalhes de como as duas agiram no dia do crime. Segundo as investigações, elas passaram em frente ao comércio onde a vítima foi morta e pararam, desembarcaram da motocicleta em que estavam e começaram a mexer no telefone celular.
“Logo em seguida a gente percebe a chegada do veículo utilizado pelos os executores, quando eles desembarcam para entrar no no comércio, a gente percebe que as duas é ligar a moto e empreenderam fuga no momento que a vítima está sendo executada”, disse ainda o diretor.
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MORTO A TIROS
O gestor foi morto a tiros na manhã de quinta-feira (19), no Centro do município, a 82 km de Fortaleza, em um depósito de construção de propriedade da vítima. As duas mulheres foram capturadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em Caucaia, na sexta-feira (20).
Conforme as investigações, elas são apontadas como integrantes de um grupo criminoso e seriam responsáveis por monitorar e repassar informações sobre a vítima aos executores do crime.
Após a prisão, a dupla foi colocada à disposição da Justiça. Os trabalhos seguem no intuito de capturar os outros suspeitos da ação criminosa, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.