Veículo roubado é recuperado em Sobral após perseguição e tiros contra a Guarda Municipal

Uma veículo roubado foi recuperado em Sobral, no norte do Ceará, após uma ação da Guarda Civil Municipal na tarde desse sábado (11). Um suspeito foi preso, mas outro atirou contra os agentes de segurança e fugiu, segundo a corporação.

A ocorrência iniciou após o sistema de leitura de placas (LPR) identificar um veículo Fiat Uno com queixa de roubo em circulação pela Avenida Dr. José Arimateia Monte e Silva, no sentido VLT Campo dos Velhos ao Centro de Convenções.

O carro havia sido roubado em Alcântaras, município vizinho a Sobral.

Com as informações, a equipe do videomonitoramento começou a acompanhar o veículo em tempo real e repassou as informações à equipe de patrulhamento da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

O veículo foi avistado na rua Tabelião Pedro Mendes Carneiro, mas o motorista abandonou o carro e fugiu a pé efetuando tiros contra os policiais.

Um segundo suspeito estava no veículo e foi preso. Na consulta aos sistemas policiais, foi verificado que ele possuía antecedentes por associação criminosa.

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Munições e ferramentas apreendidas

Uma vistoria realizada no interior do automóvel encontrou munições calibre 9mm, ferramentas que possivelmente seriam usadas para desmontagem de veículo, além de dois celulares.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto ao suspeito, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.