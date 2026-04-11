Bebê é morto a tiros em tentativa de triplo homicídio no Ceará; suspeito foi detido

Uma criança foi assassinada a tiros e um casal ficou ferido em uma tentativa de triplo homicídio em Miraíma, cidade no Interior do Ceará.

O ataque aconteceu nessa sexta-feira (10). A criança morta tinha um ano. Não há informações oficiais sobre o que teria motivado o crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu um adolescente, de 16 anos, suspeito de envolvimento no caso.

As vítimas sobreviventes são uma mulher de 19 anos e um homem de 28 anos. Eles foram baleados e socorridos para uma unidade de saúde.

EQUIPES ACIONADAS

A SSPDS afirma que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local.

Veja também Segurança Júri condena 5 homens por morte de torcedor do Ceará: 'foi barbárie', diz promotor Segurança Carga de R$ 9,1 milhões em cigarros contrabandeados é apreendida no CE Segurança TJ mantém absolvição de sobrinho de Marcola e mais 8 acusados em esquema vinculado ao PCC no Ceará

"O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Amontada, onde foi registrado um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele será colocado à disposição da Justiça", conforme a Pasta.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem as autoridades, por meio do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS. O sigilo e o anonimato são garantidos.