Bebê é morto a tiros em tentativa de triplo homicídio no Ceará; suspeito foi detido
O casal baleado foi socorrido ao hospital.
Uma criança foi assassinada a tiros e um casal ficou ferido em uma tentativa de triplo homicídio em Miraíma, cidade no Interior do Ceará.
O ataque aconteceu nessa sexta-feira (10). A criança morta tinha um ano. Não há informações oficiais sobre o que teria motivado o crime.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu um adolescente, de 16 anos, suspeito de envolvimento no caso.
As vítimas sobreviventes são uma mulher de 19 anos e um homem de 28 anos. Eles foram baleados e socorridos para uma unidade de saúde.
EQUIPES ACIONADAS
A SSPDS afirma que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local.
Veja também
"O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Amontada, onde foi registrado um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele será colocado à disposição da Justiça", conforme a Pasta.
A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem as autoridades, por meio do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS. O sigilo e o anonimato são garantidos.