Adolescente e adulto são capturados suspeitos de homicídio em Poranga (CE)

Um adolescente, de 17 anos, e um homem, de 25 anos, foram capturados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nesse domingo (12), no município de Poranga, a 340 km de Fortaleza, suspeitos de homicídio. A vítima era um homem de 32 anos.

O crime ocorreu na mesma cidade, no dia 6 de abril. As investigações da PCCE indicaram que o adolescente e o adulto teriam envolvimento com o homicídio.

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Assim, após serem expedidos os mandados de busca e apreensão, o suspeito de 17 anos foi localizado e apreendido pelas equipes da 3ª Seccional do Interior Norte da Polícia Civil, na localidade de Sítio Onça. Em seguida, o adulto de 25 anos também foi preso.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús e estão à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado pela PCCE.