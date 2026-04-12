Polícia apreende mais de dez quilos de drogas em casa no bairro Henrique Jorge

A Policia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu mais de dez quilos de drogas em uma casa no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, na última quarta-feira (8).

Os policiais chegaram ao endereço após uma investigação da Delegacia de Narcóticos (Denarc) apontar que o imóvel era utilizado para comércio de drogas na Capital.

No decorrer das diligências, foi identificado que a residência também funcionava como um laboratório de preparação de drogas para o tráfico na região.

Veja também Jogada Prefeito Evandro Leitão completa a prova dos 5 km da Maratona de Fortaleza Mundo EUA x Irã: Vice-presidente afirma que negociações fracassaram após impasse em arma nuclear

O que foi apreendido?

No local, os policiais apreenderam cerca de 55 gramas de crack, 156 gramas de cocaína e cerca de dez quilos de uma substância em pó branco, além de balanças de precisão e outros objetos utilizados para a atividade ilícita.

O material foi encaminhado para a Delegacia de Narcóticos, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Não foram realizadas prisões. A investigação continua para identificar e capturar os suspeitos de envolvimento no crime.

A ação contou com auxílio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e apoio da 1ª Companhia do 18º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/18º BPM), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Mairo apreensão do ano no mesmo bairro

No fim de março deste ano, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) interceptou 182 quilos de maconha em uma residência também no bairro Henrique Jorge. Foi a maior apreensão de drogas, deste ano, realizada pela corporação. Na ação, nenhum suspeito foi preso.