Prefeito Evandro Leitão completa a prova dos 5 km da Maratona de Fortaleza

O prefeito Evandro Leitão (PT) foi um dos participantes da Maratona de Fortaleza, neste domingo (12), sendo um dos 2 mil corredores na prova dos 5 quilômetros. Ele fez o percurso no tempo de 35min10seg.

Evandro foi acompanhado de outros políticos, como o presidente da Câmara, Léo Couto (PSB); a vice-governadora, Jade Romero (PT); e o líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT).

O gestor, que pratica natação, preparou-se para a corrida nos últimos meses, desde que foi confirmada que a maratona faria parte das comemorações dos 300 anos da capital cearense.

A Maratona de Fortaleza, disputada no início da manhã deste domingo, contou com 10 mil participantes nas provas de 5km, 10km, 21km e 42km.