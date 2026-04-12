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Prefeito Evandro Leitão completa a prova dos 5 km da Maratona de Fortaleza

Ele correu ao lado de políticos como Léo Couto, Jade Romero e Guilherme Sampaio

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 06:46)
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Legenda: O prefeito Evandro Leitão (PT) foi um dos participantes da Maratona de Fortaleza
Foto: Fabiane de Paula/SVM

O prefeito Evandro Leitão (PT) foi um dos participantes da Maratona de Fortaleza, neste domingo (12), sendo um dos 2 mil corredores na prova dos 5 quilômetros. Ele fez o percurso no tempo de 35min10seg.

Evandro foi acompanhado de outros políticos, como o presidente da Câmara, Léo Couto (PSB); a vice-governadora, Jade Romero (PT); e o líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT).

O gestor, que pratica natação, preparou-se para a corrida nos últimos meses, desde que foi confirmada que a maratona faria parte das comemorações dos 300 anos da capital cearense.

A Maratona de Fortaleza, disputada no início da manhã deste domingo, contou com 10 mil participantes nas provas de 5km, 10km, 21km e 42km.

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