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Maratona de Fortaleza 2026: guia completo com horários e percurso do evento

Confira tudo sobre o evento que celebra os 300 anos da cidade

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 08:43)
Jogada
Legenda: Fortaleza receberá atletas de oito países diferentes para correrem na Maratona
Foto: Foto por GIORGIO VIERA / AFP

É amanhã! A Maratona de Fortaleza será realizada neste domingo (12) em comemoração aos 300 anos da capital cearense. Dez mil pessoas de várias partes do país e do mundo vão colocar os pés na rua para participar do evento. Serão quatro provas (5km, 10km, 21km e 42km) com percursos por diversas partes da cidade. Veja tudo que você precisa saber sobre o evento.

HORÁRIOS DA MARATONA

  • 4h larga 42km
  • 5h larga 21km
  • 5h30 larga 5km
  • 5h30 larga 10km

 

PERCURSOS

O evento trará pela primeira vez a prova de 42km e outras três distâncias: 21km, 10km e 5km. A largada de todas as provas ocorre na Avenida Historiador Raimundo Girão e vão passar por diversos pontos da cidade. Veja detalhes dos percursos aqui. 

Os postos de água ficarão a cada 2km na Maratona e na Meia Maratona. Além de pontos com gel, isotônico e frutas. Nos percursos de 10km e 5km, os postos de água serão  a cada 2,5km. Também haverá uma tenda de água após a chegada da prova.

INTERDIÇÕES NO TRÂNSITO DE FORTALEZA

Serão 70 agentes da AMC que iniciarão os trabalhos a partir das 3 horas da manhã de domingo. Os 70 agentes vão participar da operação nas vias. Alguns pontos são importantes: 

- Estacionamento proibido na Beira-Mar no trecho entre as ruas Rui Barbosa e Mercado dos Peixes. Isto ocorrerá a partir das 20h do sábado (11). 

- No domingo (12), de 3h às 11h, as avenidas Leste-Oeste, Adolfo Caminha, Pessoa Anta, Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar (trecho entre Jacinto Matos e Mercado dos Peixes) serão bloqueadas. 

- Nas ruas Vicente de Castro, José Saboia e Av. Dioguinho o tráfego será compartilhado.

Também haverá atuação do Detran (Departamento Estadual de Trânsito do Ceará). Serão três equipes e seis agentes em três pontos: rotatória da Sabiaguaba, na CE-010 e uma equipe móvel. 

 

PARTICIPANTES

Com dez mil inscritos em 82 dias, todas as unidades federativas do país estão representadas. Além do Ceará (7.132), esses são os estados com mais inscritos: Pará (629), Piauí (243), Maranhão (177) e São Paulo (132). Por região, a ordem se repete: Nordeste (7.977), Norte (1.162), Sudeste (268), Sul (37) e Centro-Oeste (57). A prova também tem atletas de outras nações. Argentina, Chile, Estados Unidos, França, Itália, Portugal e Reino Unido.

MEDALHA

A medalha da competição traz muita representatividade em forma de arte. O desenho foi desenvolvido pelo artista plástico Mano Alencar. Nela, traços das paisagens natural e urbana da cidade. A peça tem inspiração em duas obras: a escultura Iracema, esculpida por Zenon Barreto, e a um quadro assinado pelo próprio Mano, em que traz elementos dos prédios e do mar. Veja imagens da medalha aqui.

Serviço:

  • Evento: 1ª Maratona de Fortaleza
  • Data: 12 de abril de 2026
  • Local: Fortaleza/CE e Região Metropolitana
  • Percursos: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km
  • Site: www.maratonadefortaleza.com.br 

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