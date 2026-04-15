Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Acusado de matar dois jovens em aniversário de criança é preso em condomínio de luxo em Eusébio

O duplo homicídio ocorrido em novembro de 2017 teria sido motivado por conflito entre as facções criminosas CV e GDE.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Segurança
Foto de homem sem camisa após ser preso, em sala da Perícia Forense do Ceará.
Legenda: Giuan foi preso no dia 31 de março de 2026.
Foto: Reprodução/Perícia Forense.

Giuan Monteiro, o 'Miau', acusado pela morte de dois jovens que chegavam para um aniversário de criança no bairro Tancredo Neves, em Fortaleza, foi preso no último dia 31 de março em um condomínio de luxo em Eusébio, nove anos após o crime. O duplo homicídio ocorreu em novembro de 2017, em um contexto de disputa entre as facções rivais Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE), e gerou uma extensa investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE). 

Não há detalhes sobre a captura de 'Miau', apenas que ele foi encontrado em um condomínio de casas de luxo, no município do Eusébio. Ele é réu na Justiça do Ceará por dois homicídios qualificados, junto a outro acusado, Farlley José da Silva Magalhães, que já está preso desde janeiro de 2024, por porte ilegal de arma de fogo. 

Ainda será decidido se a dupla vai ao Tribunal do Júri. Uma primeira audiência de instrução foi realizada em fevereiro, quando Giuan ainda estava em liberdade. No último dia 7 de abril, a 1ª Vara do Júri marcou, após a prisão do acusado, uma nova audiência para o próximo dia 13 de maio

De acordo com documentos que o Diário do Nordeste obteve acesso, o paradeiro de 'Miau' permaneceu desconhecido por vários anos. Após a conclusão do inquérito policial e da denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) em 2022, cinco anos após o crime, ele não foi encontrado nos endereços conhecidos. A própria mãe chegou a dizer a um oficial de Justiça que não via o filho há mais de cinco anos. 

O acusado só foi citado por meio de edital em maio de 2023. Mas, mesmo assim, não apareceu e nem designou uma defesa. Isso motivou um mandado de prisão preventiva, que chegou a ser revogado após a então companheira dele fornecer um endereço atualizado. Entretanto, ele novamente não foi localizado e a decisão do juiz foi reformada. 

Por nota, a advogada Ivna Alencar, responsável pela defesa de Giuan, pontuou que o réu "é trabalhador e não responde e nem respondeu a nenhum delito em sua vida inteira", e pontuou que a instrução criminal do processo ainda não terminou.

"Sua inocência será devidamente comprovada e a Justiça será feita. A defesa está empenhada no deslinde do caso e na comprovação de que meu cliente jamais cometeu qualquer ilícito", afirmou a defesa. 

Veja também

teaser image
Segurança

Repasse de Pix e corpo jogado em riacho: como a Polícia chegou aos 7 acusados por morte de entregador

teaser image
Segurança

Membros do CV acusados de invadir velório e matar homem a tiros são condenados a 24 anos de prisão

teaser image
Segurança

Como a PF impediu 'mulas' de levarem mais de 600 cápsulas de cocaína no corpo de Fortaleza a Paris

Retaliação por ataque a rivais 

De acordo com a denúncia do MPCE, o duplo homicídio foi motivado por um ataque promovido por membros do CV contra a Comunidade Portelinha, à época reduto do GDE, no dia 17 de outubro de 2017, semanas antes do crime. As vítimas, Breno Alves de Sousa e Renato César de Lima, o 'Galinha', estariam envolvidas nesta ofensiva, conforme as investigações. 

Os acusados cometeram o crime por motivo torpe, consistente na rivalidade entre facções criminosas. Os acusados utilizaram recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que foram surpreendidas pela rápida aproximação dos executores.
MPCE
Em peça de acusação

O duplo homicídio aconteceu no dia 12 de novembro daquele ano, por volta das 20h15, em frente à Escola Luíza Távora, onde ocorria um aniversário infantil. Os acusados desceram de um carro e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, "em uma rápida aproximação", conforme descreve a denúncia. 

O MPCE aponta que o possível alvo dos tiros era Edvan Alexandre, pai da criança que fazia o aniversário na escola. Ele era parceiro das vítimas e indicou o nome dos executores. 

Uma terceira pessoa, identificada como Francisco Suetônio, o 'Sussu', deu suporte à ação como motorista do carro, mas faleceu e teve sua punibilidade extinta. 

A investigação chegou ao nome de Giuan e Farlley após depoimentos de testemunhas e também pelo registro da tornozeleira eletrônica usada à época do crime por Farlley, que o colocou minutos após o crime na Rua José Leon, próximo ao local das mortes. 

Este conteúdo é útil para você?
Foto de homem sem camisa após ser preso, em sala da Perícia Forense do Ceará.
Segurança

Acusado de matar dois jovens em aniversário de criança é preso em condomínio de luxo em Eusébio

O duplo homicídio ocorrido em novembro de 2017 teria sido motivado por conflito entre as facções criminosas CV e GDE.

Matheus Facundo
Há 48 minutos
Foto do momento da prisão do suspeito em Maracanaú.
Segurança

Suspeito de violência doméstica é preso ao descumprir medida protetiva em Maracanaú

O homem foi autuado pelos crimes de violência doméstica e resistência.

Bergson Araujo Costa
14 de Abril de 2026
Jovens são flagrados raspando pintura de mirante na Praia de Iracema
Segurança

Jovens são flagrados raspando pintura de mirante na Praia de Iracema

A Guarda Municipal de Fortaleza conduziu os infratores à delegacia especializada.

Redação
14 de Abril de 2026
sspds policia civil dhpp farda, policial.
Segurança

Membros do CV acusados de invadir velório e matar homem a tiros são condenados a 24 anos de prisão

Um terceiro denunciado pelo crime não foi levado ao Tribunal do Júri.

Redação
14 de Abril de 2026
cadaver matagal fortaleza.
Segurança

Repasse de Pix e corpo jogado em riacho: como a Polícia chegou aos 7 acusados por morte de entregador

A vítima foi submetida a um "Tribunal do Crime".

Emanoela Campelo de Melo
14 de Abril de 2026
Montagem de fotos mostra, à esquerda, homem sem camisa e de bermuda preta de costas. Ele é branco e idoso, com cabelo preto. À direita, a fachada da Delegacia Regional de Crateús.
Segurança

Após 10 anos foragido na Europa, suspeito de estuprar enteada no DF é preso no CE

O homem foi capturado na cidade de Ipaporanga. Ele estava há uma década residindo em Portugal.

Redação
14 de Abril de 2026
Montagem com duas imagens de motociclistas empinando motos. À esquerda, registro em preto e branco de uma pessoa com capacete segurando uma motocicleta em área externa com estrutura metálica ao fundo. À direita, pessoa empinando motocicleta em via pavimentada ao pôr do sol.
Segurança

Homem morre e irmão fica ferido após colisão entre motos durante prática de "grau" em Jaguaribe

Jovens realizavam manobras de equilibrar a motocicleta em apenas uma roda, prática considerada infração gravíssima.

Redação
14 de Abril de 2026
Várias cápsulas de cocaína que foram apreendidas com passageiros que tentavam embarcar de Fortaleza para Paris. Ao lado, há um distintivo da Polícia Federal.
Segurança

Como a PF impediu 'mulas' de levarem mais de 600 cápsulas de cocaína no corpo de Fortaleza a Paris

Aos transportadores das drogas eram prometidos recompensas de R$ 5 mil a R$ 20 mil caso o esquema fosse completado.

Matheus Facundo
14 de Abril de 2026
Viaturas da Polícia Civil estacionadas em via urbana, utilizadas em operação policial no Ceará.
Segurança

Adolescente e adulto são capturados suspeitos de homicídio em Poranga (CE)

Crime ocorreu no último dia 6 de abril.

Redação
13 de Abril de 2026
Turista argentino morre afogado na Praia de Iracema
Segurança

Turista argentino morre afogado na Praia de Iracema

O homem de 72 anos se afogou no trecho próximo à Rua Idelfonso Albano.

Redação
13 de Abril de 2026
Foto de viaturas da PMCE.
Segurança

Forças de segurança prendem oito pessoas em Sobral e Meruoca

Operações resultaram na captura de seis adultos e dois adolescentes envolvidos em crimes e organizações criminosas.

Redação
13 de Abril de 2026
foto policia civil homens costas viatura, carro, farda.
Segurança

'Japinha' e 'Tenebrosa' do PCC: quem são as mulheres da 'ala feminina da facção' condenadas no Ceará

Trechos de ligações e conversas vistoriadas pelos investigadores mostraram que a dupla mantinha 'conferência com mulheres do PCC'.

Emanoela Campelo de Melo
13 de Abril de 2026
Foto do Quarto secretário em São Luís do Curu.
Segurança

Quinto suspeito de matar secretário em São Luís do Curu é preso pela Polícia Civil

Captura ocorreu na tarde de sábado (11); suspeito tem 27 anos e possui passagens por tráfico ilícito de drogas.

Redação
12 de Abril de 2026
Carro branco estacionado na rua com o capô aberto, mostrando o motor; o veículo tem adesivos pretos nas portas e rodas cinza. Ao fundo, há outros carros estacionados, árvores e uma pessoa de uniforme escuro próxima à lateral traseira do automóvel, em um ambiente urbano durante o dia. Carro havia sido roubado e foi recuperado em Sobral, no Ceará.
Segurança

Veículo roubado é recuperado em Sobral após perseguição e tiros contra a Guarda Municipal

O motorista do veículo roubado atirou contra os agentes de segurança e fugiu, mas um comparsa foi preso.

Redação
12 de Abril de 2026
Drogas apreendidas em Fortaleza.
Segurança

Polícia apreende mais de dez quilos de drogas em casa no bairro Henrique Jorge

Apreensão ocorreu a partir de investigação da Denarc.

Redação
12 de Abril de 2026
espigao beira-mar avenida, vista aerea, mar.
Segurança

Idoso de 70 anos morre afogado em praia na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza

A ocorrência foi registrada neste sábado (11).

Redação
11 de Abril de 2026
policia civil policial farda viatura.
Segurança

Bebê é morto a tiros em tentativa de triplo homicídio no Ceará; suspeito foi detido

O casal baleado foi socorrido ao hospital.

Redação
11 de Abril de 2026
pm presidio grade cadeado viatura
Segurança

Quem é o PM preso por furtar drone e celular em estacionamento de mercantil em Fortaleza

Policial carrega extensa ficha criminal, incluindo condenação por associação criminosa.

Redação
11 de Abril de 2026
chacina barra do ceara
Segurança

Chacina em campo de futebol: 'Skidum' passa a ser réu no caso e Justiça nega soltura de comparsa

Seis homens estão na lista dos denunciados pelo ataque.

Emanoela Campelo de Melo
11 de Abril de 2026
Foto do Quarto secretário em São Luís do Curu.
Segurança

Quarto suspeito de participar da morte de secretário em São Luís do Curu é preso

Ricardo Abreu Barroso foi assassinado no dia 19 de março.

Redação
10 de Abril de 2026