Programa Jovem Aprendiz dos Correios tem inscrições prorrogadas; veja até quando

As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios foram prorrogadas até o dia 22 de abril. O processo seletivo, que oferta 548 vagas em todo o País, já conta com mais de 54 mil candidatos inscritos.

No Ceará, são ofertadas 20 vagas em Fortaleza, além da formação de um cadastro de reserva em 28 municípios.

Podem se candidatar estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação, e que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental.

Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Os selecionados receberão salário-mínimo-hora, conforme o piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, com atividades teóricas, realizadas em entidade qualificada em formação técnico-profissional, e práticas, desenvolvidas nos Correios.

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Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site dos Correios até o dia 22 de abril de 2026.

Os candidatos serão avaliados considerando critérios socioeconômicos informados no formulário de inscrição eletrônica, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Todas as informações estão disponíveis no site dos Correios.