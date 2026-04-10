TCE Ceará abre seleção para estágio de nível superior; veja vagas
Selecionados receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 949,73.
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará abriu processo seletivo para estagiários de nível superior, com 36 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para estudantes das áreas de: administração, biblioteconomia, ciências contábeis, comunicação digital/ mídias digitais, direito, engenharia civil, informática, jornalismo, publicidade e propaganda, pedagogia e psicologia.
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Inscrição
Interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 27 de abril, pelo site do Instituto Euvaldo Lodi, responsável pelo processo seletivo, que inclui pessoas com deficiência.
Os selecionados receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 949,73 e auxílio-transporte referente a meia passagem estudantil. O estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
A seleção será feita por análise de histórico acadêmico, e prova de conhecimentos gerais e específicos, que será aplicada no dia 31 de maio.