Enel abre 500 vagas para eletricistas em 23 cidades do Interior do Ceará

A Enel Distribuição Ceará anunciou, nesta quarta-feira (8), a abertura de 500 vagas para eletricistas, para atuar, principalmente, na operação de campo do interior do estado.

As oportunidades serão para os profissionais atuarem em 23 cidades do Ceará, com o início previsto até o mês de novembro.

Os profissionais contratados trabalharão em diferentes níveis de atuação, como as áreas de emergência, linha viva, perdas, podas e operação de caminhão guindaste Munck.

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REQUISITOS E INSCRIÇÃO

As inscrições podem ser feitas pelo site: www.enel.com.br.

Requisitos

é necessário ter ensino médio completo;

curso de eletricista com carga horária mínima de 240 horas;

certificado de NR10 com a complementar SEP (40 horas);

certificado do trabalho em altura – NR35 (16 horas);

carteira nacional de habilitação de habilitação categoria C ou D.

Benefícios

A empresa oferece vale transporte, auxílio refeição/alimentação, plano de saúde, plano odontológico, auxílio creche e outros benefícios.

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