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Enel abre 500 vagas para eletricistas em 23 cidades do Interior do Ceará

Os profissionais contratados trabalharão em diferentes níveis de atuação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Foto de profissionais da Enel.
Legenda: Interessados devem seguir uma série de requisitos.
Foto: Enel Ceará/Divulgação.

A Enel Distribuição Ceará anunciou, nesta quarta-feira (8), a abertura de 500 vagas para eletricistas, para atuar, principalmente, na operação de campo do interior do estado. 

As oportunidades serão para os profissionais atuarem em 23 cidades do Ceará, com o início previsto até o mês de novembro.

Os profissionais contratados trabalharão em diferentes níveis de atuação, como as áreas de emergência, linha viva, perdas, podas e operação de caminhão guindaste Munck.

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REQUISITOS E INSCRIÇÃO

As inscrições podem ser feitas pelo site: www.enel.com.br.

Requisitos

  • é necessário ter ensino médio completo;
  • curso de eletricista com carga horária mínima de 240 horas;
  • certificado de NR10 com a complementar SEP (40 horas);
  • certificado do trabalho em altura – NR35 (16 horas);
  • carteira nacional de habilitação de habilitação categoria C ou D.

Benefícios

A empresa oferece vale transporte, auxílio refeição/alimentação, plano de saúde, plano odontológico, auxílio creche e outros benefícios.

CONFIRA AS CIDADES

  1. Antonina do Norte
  2. Aracati
  3. Barro
  4. Brejo Santo
  5. Campos Sales
  6. Canindé
  7. Crateús
  8. Crato
  9. Icapuí
  10. Iracema
  11. Itapipoca
  12. Jaguaribe
  13. Jaguaruana
  14. Jaguaribara
  15. Juazeiro do Norte
  16. Limoeiro do Norte
  17. Milagres
  18. Morada Nova
  19. Nova Olinda
  20. Nova Russas
  21. Quixadá
  22. Russas 
  23. Sobral
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