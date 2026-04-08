Enel abre 500 vagas para eletricistas em 23 cidades do Interior do Ceará
Os profissionais contratados trabalharão em diferentes níveis de atuação.
A Enel Distribuição Ceará anunciou, nesta quarta-feira (8), a abertura de 500 vagas para eletricistas, para atuar, principalmente, na operação de campo do interior do estado.
As oportunidades serão para os profissionais atuarem em 23 cidades do Ceará, com o início previsto até o mês de novembro.
Os profissionais contratados trabalharão em diferentes níveis de atuação, como as áreas de emergência, linha viva, perdas, podas e operação de caminhão guindaste Munck.
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REQUISITOS E INSCRIÇÃO
As inscrições podem ser feitas pelo site: www.enel.com.br.
Requisitos
- é necessário ter ensino médio completo;
- curso de eletricista com carga horária mínima de 240 horas;
- certificado de NR10 com a complementar SEP (40 horas);
- certificado do trabalho em altura – NR35 (16 horas);
- carteira nacional de habilitação de habilitação categoria C ou D.
Benefícios
A empresa oferece vale transporte, auxílio refeição/alimentação, plano de saúde, plano odontológico, auxílio creche e outros benefícios.
CONFIRA AS CIDADES
- Antonina do Norte
- Aracati
- Barro
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Canindé
- Crateús
- Crato
- Icapuí
- Iracema
- Itapipoca
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jaguaribara
- Juazeiro do Norte
- Limoeiro do Norte
- Milagres
- Morada Nova
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Quixadá
- Russas
- Sobral