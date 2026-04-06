Empresa de internet abre 123 vagas de emprego em Fortaleza e Região Metropolitana

A Brisanet está com 123 novas vagas de emprego abertas em Fortaleza e Região Metropolitana, com oportunidades em cargos operacionais e comerciais, e contemplando diversos níveis de escolaridade.

Do total, 71 vagas estão abertas em Fortaleza, distribuídas entre os cargos de operador de serviços de campo, promotor de vendas, operador de manutenção de fibra óptica, coordenador comercial, e líder comercial de vendas.

Na Região Metropolitana, são ofertadas 16 vagas no Eusébio, 12 em Maracanaú, 11 em Horizonte, 11 em Maranguape, 7 em Caucaia, 3 em Aquiraz, e 2 em Pacajus.

Para se candidatar, os interessados devem acessar a plataforma de vagas oficial da Brisanet, escolher a posição de interesse conforme a cidade e seguir as instruções para a inscrição. Após o cadastro, o candidato deve aguardar o contato do recrutador.

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Benefícios

Segundo a Brisanet, o salário ofertado é compatível com o mercado, e os contratados terão um pacote de benefícios com vale alimentação (cartão Ifood), plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, seguro de vida, auxílio-creche, auxílio para dependentes com deficiência, entre outros.