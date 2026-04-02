IBGE reduz vagas em concurso de temporários; lançamento de edital está previsto para maio

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) decidiu pela redução de vagas no processo seletivo simplificado que inicialmente previa a contratação temporária de cerca de 39 mil profissionais.

As informações foram divulgadas no projeto básico publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) nesta terça-feira (31). Agora serão 36.946 vagas, número abaixo do quantitativo autorizado pelo governo federal em dezembro.

Outras mudanças também foram promovidas no certame, como o adiamento na escolha da banca organizadora. Antes prevista para março, a contratação foi remarcada para abril.

De acordo com o novo cronograma, as empresas interessadas poderão enviar propostas entre 6 e 17 de abril. O edital deve ser publicado em maio, com resultados previstos até novembro.

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Conforme noticiou o g1, a empresa contratada ficará responsável por todas as etapas do processo. Ela ficará a cargo de fases como a elaboração dos editais, a gestão das inscrições, a logística das provas, a correção, os recursos e os relatórios finais.

Ao que informou o IBGE, a redução no número de vagas está confirmada. O ajuste ocorreu, segundo o órgão, por orientações da Coordenação Geral de Operações Censitárias. O número anterior, informou o instituto, era apenas uma estimativa máxima e poderia ser readequado conforme a necessidade.

Pelo que explicou o órgão, as contratações temporárias seguem as regras da legislação e dependem de previsão orçamentária e autorização conjunta dos ministérios da Gestão e do Planejamento.

Sobre o cronograma da banca, o órgão afirmou que as datas divulgadas anteriormente eram apenas previsões, não havia determinação de datas. A expectativa é que a contratação da banca seja concluída até o fim de abril.