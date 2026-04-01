Veja lista de concursos públicos com inscrições abertas em abril de 2026
Dentre as opções, há salários que chegam até R$ 37 mil.
Diversos concursos públicos e seleções estão com inscrições abertas neste mês de abril no Ceará e em diversos estados do Brasil. Há vagas para órgãos públicos e privados, com salários que chegam a R$ 37.765,55.
As oportunidades são para candidatos com escolaridade nos níveis médio e superior.
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Confira lista de concursos com inscrições abertas em abril de 2026
Concurso dos Bombeiros (MG)
Seguem abertas até 17 de junho as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O certame oferece um total de 341 vagas, divididas entre as carreiras de Praças e Oficiais. Confira:
- Soldado: são 320 vagas com remuneração inicial de R$ 4.562,30, chegando a R$ 5.332,60 após formação.
- Oficial: são 21 vagas com remuneração inicial de R$ 7.506,80, alcançando os R$ 11.547,07 após o Curso de Formação de Oficiais (CFO).
Para participar, o interessado precisa ter nível médio concluído e pagar uma taxa de R$ 230, para o cargo de Oficial, ou R$ 106, referente ao posto de Soldado.
As inscrições são feitas no site da banca organizadora Idecan.
Concurso para Oficiais Médicos (SP)
A Polícia Militar de São Paulo está com inscrições abertas para um concurso voltado para 2° Tenente Médico. Ao todo são 36 vagas com remuneração inicial de R$ 9.832,41.
Para concorrer, é preciso ter entre 17 e 35 anos, nível superior em Medicina e inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) e no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), além do título de especialista ou certificado de que concluiu ou está cursando residência médica.
As inscrições estarão abertas até 7 de maio de 2026, com taxa de R$ 250, no site da Fundação VUNESP.
>>> Mais informações no Edital
UEPB
Até 26 de abril é possível se inscrever no mais recente concurso da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Para isso, basta acessar o site da Comissão Permanente de Concursos da UEPB.
O certame visa preencher 12 vagas imediatas para os níveis médio e superior nos cargos de Almoxarife, Administrador, Contador e Museólogo.
A seleção ocorrerá em etapa única por meio de prova escrita objetiva, com aplicação prevista para o dia 31 de maio de 2026, no município de Campina Grande.
O edital oferece vencimentos básicos iniciais que variam de R$ 3.353,83 para funções de nível médio a R$ 4.757,47 para cargos de nível superior.
TCE-SC
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) está com inscrições abertas até esta quinta-feira (2) para um concurso público com um total de 20 vagas.
Os cargos ofertados são de Auditor Fiscal de Controle Externo. O subsídio inicial é de R$ 18.984,72, somando o vencimento e Gratificação de Desempenho. Além disso, conta com auxilio-alimentação no valor de R$ 2.808,38, a remuneração total pode chegar a R$ 21,7 mil.
Para participar é necessário pagar uma taxa de R$ 200. As candidaturas são feitas por meio do site da Fundação Getúlio Vargas, a banca organizadora.
Prefeitura de Morada Nova (CE)
A Prefeitura de Morada Nova, no interior do Ceará, abriu inscrições de concurso público com 66 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, para os cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal, ambos de ensino médio.
O salário ofertado é de R$ 1.777,76 para o cargo de Guarda Municipal e de R$ 1.968,68 para a função de Agente de Trânsito, por regime de trabalho de 40 horas semanais.
Interessados devem se candidatar até esta quarta-feira (1º), pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame.
Prefeitura de Baturité (CE)
Outra prefeitura do interior do Ceará também está ofertando um concurso. A gestão de Baturité está com inscrições abertas para cargos de nível médio e superior. Ao todo, são 101 vagas e remunerações de R$ 1.518 a R$ 9.108.
As inscrições para o certame vão até amanhã, quarta-feira (2). Os interessados deverão realizar sua inscrição exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora.
A taxa de inscrição varia entre R$ 120 e R$ 150, dependendo do cargo.
MP-MT
As inscrições para o concurso Ministério Público de Mato Grosso (MP-MT) seguem disponíveis até o dia 21 de abril no site da Fundação Getúlio Vargas. A taxa para participar é no valor de R$ 400.
O certame oferece 8 vagas imediatas para Promotor de Justiça Substituto, além de formação de cadastro de reserva.
A carreira exige nível superior em Direito e a comprovação de, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, oferecendo uma remuneração inicial de R$ 37.765,55.
Ceasa (RN)
As Centrais de Abastecimento (Ceasa) do Rio Grande do Norte estão com cinco vagas de nível superior abertas para o cargo de Técnico em Abastecimento. A remuneração inicial é de R$ 3.336,57.
As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de abril de 2026 pelo site do Instituto Avalia, a banca organizadora. Já as provas estão previstas para serem realizadas no dia 31 de maio.
Para concorrer às vagas, os candidatos devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia final de inscrições. Confira os valores a seguir:
- Nível superior (Bloco 2): R$ 150,00
- Nível superior (Bloco 3): R$ 120,00
Conselho de Arquitetura (CE)
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo abriu as inscrições para preenchimento de vaga e formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior.
As oportunidades são para os cargos de Arquiteto e Urbanista, Contador e Assistente Administrativo. O salário pode chegar a R$ 9.112,18, além de benefícios.
Para participar do concurso público do Cau/CE, pessoas interessadas devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan.
O período de inscrições vai até às 16h de 22 de abril de 2026.
Marinha do Brasil
A Marinha do Brasil (MB) possui seis concursos com inscrições abertas em abril. Somados, os certames oferecem 120 vagas para ingresso na carreira de Oficial. As remunerações ultrapassam R$ 9 mil.
As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior para compor os Corpos de Engenharia e de Saúde (Quadros de Apoio à Saúde, de Médicos e de Cirurgiões-Dentistas) e os Quadros Técnico e de Capelães Navais, cada um dividido em várias especialidades.
As inscrições devem ser realizadas até a próxima quarta-feira, 8 de abril, pelo site de seleção da Marinha. A taxa de inscrição é de R$150,00.
>>> Edital para Quadro Técnico
>>> Edital para Corpo de Engenheiros
>>> Edital para Quadro de Médicos
>>> Edital para Quadro de Cirurgião-Dentista
>>> Edital para Capelães Navais
*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso