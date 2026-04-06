Enem 2026: veja quem tem direito de pedir a isenção da taxa de inscrição

Os estudantes que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 poderão fazer o pedido a partir da próxima segunda-feira (13) até 24 de abril. Essa ação assegura o direito à gratuidade aos participantes aptos à dispensa do pagamento da tarifa.

A data foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) em edital específico na última quinta-feira (1º). O documento ainda tornou público os procedimentos para a justificativa de ausência na edição de 2025 do exame.

O pedido de isenção, bem como a justificativa de ausência, devem ser feitos pela Página do Participante, utilizando o login único do gov.br. Caso o candidato tenha esquecido a senha, será possível recuperá-la seguindo as orientações do próprio site.

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Quem pode pedir a isenção da taxa?

Conforme o edital disponibilizado pelo MEC, têm direito à gratuidade os candidatos que se encaixem em pelo menos um dos seguintes perfis:

Estar matriculado no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2025;

Ter concluído todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em instituição privada, desde que a renda familiar per capita seja de até um salário mínimo e meio;

Fazer parte de uma família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal;

Ser beneficiário do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

Todos os estudantes concluintes do ensino médio em escola pública devem solicitar a isenção.

O sucesso em conseguir a isenção ou em jusfificar a ausência na edição passada não garante o cadastro para realizar o Enem 2026. Independente dos dois pedidos, os candidatos precisarão fazer a inscrição no Enem conforme cronograma que ainda será divulgado pelo MEC.

O edital também informa que, a partir deste ano, será possível solicitar tratamento por nome social já no ato do pedido de inscrição. Vale ressaltar que o nome deve constar no cadastro da Receita Federal.

Confira o cronograma do Enem 2025