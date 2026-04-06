Fotografia, dança e libras: veja 30 cursos gratuitos com vagas abertas em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza abriu 30 cursos gratuitos destinados para jovens que buscam atividades de formação ou aulas artísticas. As aulas serão ministradas em unidades da Rede Cuca durante o mês de abril, em Fortaleza. A quantidade de vagas depende do curso, podendo variar de 10 a 20 vagas disponíveis por turma.

Dentre os cursos ofertados, estão turmas de teatro, libras, fotografia, informática básica, entre outros. Há unidades do Cuca na Barra do Ceará, Jangurussu, Mondubim, José Walter e Pici.

Cursos disponíveis:

Informática básica - Módulo 3;

História das danças urbanas;

Teatro - Transforme sua história de vida em cena;

Teatro - Leitura dramática;

Técnicas de iluminação: estúdio fotográfico;

Teatro básico - Discutindo e encenando textos teatrais;

Curso básico de Libras II;

Teatro Pesquisa - Nos palcos da idade média;

Fotografia de moda e estilo;

Ritmos e suas bases - 1;

Ritmos e suas bases - 2;

Construindo sua máquina de renda: ferramentas e estruturas digitais;

Jazz dance - dinâmica, estilo e presença cênica;

Informática básica - Módulo 3 - 2;

Informática básica - Módulo 3;

Prática em conjunto - O mundo do rock;

Violão para todos - Abril;

Técnicas de iluminação: estúdio fotográfico 2;

Técnicas de iluminação: estúdio fotográfico Abril;

Construindo sua máquina de renda: ferramentas e estruturas 2;

Hip Hop dance freestyle: Introdução;

K-Pop;

Prática em conjunto (fusão musical);

Violão do zero;

Fotografia de moda;

Ritmos básicos;

Libras Básico - Módulo 1;

Violão intermediário;

Prática em conjunto - Trilhas no palco;

Ballet infantil - Força, eixo e fluidez.

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Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever por meio do Portal da Juventude ou presencialmente, das 8h às 18h, por ordem de chegada, na Rede Cuca.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar:

RG;

CPF;

Comprovante de endereço;

E-mail válido.

As inscrições para cursos de formação e artes iniciaram no dia 1º de abril.