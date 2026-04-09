Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Empresa de gestão de pessoas oferta mais de 100 vagas de emprego no Ceará, veja cargos

As oportunidades estão distribuídos em Fortaleza, Aquiraz, Maracanaú, Quixadá, e na região do Cariri.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:26)
Papo Carreira
Carteira de trabalho.
Legenda: Do total de vagas, 41 vagas são efetivas e 68 temporárias.
Foto: Shutterstock / Mehaniq.

O Grupo MRH, especializado em gestão de pessoas e serviços no Nordeste, está com 109 vagas de emprego abertas no Ceará, sendo 41 vagas efetivas e 68 temporárias. As posições contemplam áreas operacionais, comerciais, técnicas e de gestão. 

As oportunidades estão distribuídas em Fortaleza, Aquiraz, Maracanaú, Quixadá, e na região do Cariri. 

Entre as vagas efetivas, há oportunidades para analista administrativo bilíngue, analista de planejamento de demanda e abastecimento, analista de contas a receber, gerente comercial de distribuidora, coordenador comercial, gerente de produção, coordenador de manutenção, e gerente de logística.

Já as vagas temporárias incluem auxiliar de atendimento, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, médico auditor, técnico de enfermagem, servente, pedreiro, ajudante de operações, laboratorista e pintor.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Enel abre 500 vagas para eletricistas em 23 cidades do Interior do Ceará

teaser image
Papo Carreira

Fotografia, dança e libras: veja 30 cursos gratuitos com vagas abertas em Fortaleza

Como se inscrever?

Interessados devem se candidatar pelo site do Grupo MRH, onde é possível acompanhar a lista de oportunidades e realizar o cadastro. Pelo portal, os candidatos também conferem os requisitos e atribuições de cada vaga. 

 

 

Assuntos Relacionados
Carteira de trabalho.
Papo Carreira

Empresa de gestão de pessoas oferta mais de 100 vagas de emprego no Ceará, veja cargos

As oportunidades estão distribuídos em Fortaleza, Aquiraz, Maracanaú, Quixadá, e na região do Cariri.

Redação
Há 18 minutos
Foto de profissionais da Enel.
Papo Carreira

Enel abre 500 vagas para eletricistas em 23 cidades do Interior do Ceará

Os profissionais contratados trabalharão em diferentes níveis de atuação.

Redação
08 de Abril de 2026
Imagem de jovens cursos para matéria sobre a Prefeitura de Fortaleza.
Papo Carreira

Fotografia, dança e libras: veja 30 cursos gratuitos com vagas abertas em Fortaleza

Aulas buscam qualificar jovens e estimular práticas culturais.

Redação
06 de Abril de 2026
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (6)

As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior.

Redação
06 de Abril de 2026
Funcionários Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet abre 123 vagas de emprego em Fortaleza e Região Metropolitana

As oportunidades contemplam cargos operacionais e comerciais.

Redação
06 de Abril de 2026
Foto de recenseador do IBGE.
Papo Carreira

IBGE reduz vagas em concurso de temporários; lançamento de edital está previsto para maio

Mudanças no cronograma do certame também foram publicadas.

Redação
02 de Abril de 2026
Pessoa preenchendo uma folha de resposta de múltipla escolha, foco em um exame ou teste de avaliação
Papo Carreira

Veja lista de concursos públicos com inscrições abertas em abril de 2026

Dentre as opções, há salários que chegam até R$ 37 mil.

Paulo Roberto Maciel*
01 de Abril de 2026
Imagem de folhetos ilustra matéria sobre seleção de bolsistas para programa de design.
Papo Carreira

Secult seleciona bolsistas para programa de mentoria em Design; veja detalhes

Vagas são destinadas a residentes no Ceará, que tenham idade mínima de 18 anos.

Redação
01 de Abril de 2026
Uma estudante escreve em folhas de prova sobre uma carteira de madeira, segurando uma caneta azul enquanto mantém o foco no exame. O plano fechado destaca suas mãos e o material escolar, com o fundo levemente desfocado revelando o ambiente de uma sala de aula.
Papo Carreira

EPC Paraíba divulga concurso público com 35 vagas; veja edital

As vagas são distribuídas entre 18 cargos de nível médio, técnico e superior.

Redação
31 de Março de 2026
Estagiários Ambev
Papo Carreira

Ambev abre inscrição para programa de estágio com vagas no Ceará

Programa oferece oportunidades nas unidades de Fortaleza e Aquiraz, com atuação em Business e Supply.

Redação
31 de Março de 2026
Oficiais da Marinha do Brasil.
Papo Carreira

Marinha do Brasil abre concurso público para professores; veja detalhes

Os salários podem chegar a R$ 4.867,43, a depender da titulação

Redação
31 de Março de 2026
foto de caneta preta preenchendo gabarito de prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (30)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
30 de Março de 2026
Oficiais do Exército.
Papo Carreira

Concurso ESA 2027: edital com 1.100 vagas é divulgado

Inscrições iniciam na segunda-feira (30) e seguem até 4 de maio.

Redação
27 de Março de 2026
Candidato fazendo prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Cascavel abre concurso público com 38 vagas; veja cargo

Inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 13 de abril.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de prédio da Rede ICC Saúde.
Papo Carreira

Rede de saúde abre vagas para diferentes níveis de formação em Fortaleza

As oportunidades estão distribuídas em hospitais e clínicas da Capital.

Redação
24 de Março de 2026
Agência dos Correios.
Papo Carreira

Correios abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026; veja detalhes

No Ceará, são ofertadas 20 vagas em Fortaleza.

Redação
23 de Março de 2026
Imagem de uma mulher realizando uma prova para matéria sobre os concursos abertos no Ceará.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
23 de Março de 2026
Oficiais da PMAL.
Papo Carreira

Edital da Polícia Militar de Alagoas é divulgado com salário de até R$ 11 mil; veja cargos

Interessados podem se inscrever no período de 30 de março a 30 de abril.

Redação
20 de Março de 2026
Campos de Sobral do IFCE.
Papo Carreira

Inscrições do concurso do IFCE são prorrogadas; confira data

Interessados têm até o próximo dia 25 para se candidatar.

Redação
20 de Março de 2026
Uma estudante escreve em folhas de prova sobre uma carteira de madeira, segurando uma caneta azul enquanto mantém o foco no exame. O plano fechado destaca suas mãos e o material escolar, com o fundo levemente desfocado revelando o ambiente de uma sala de aula.
Papo Carreira

Conselho de Arquitetura realiza concurso público com salários de até R$ 9,1 mil

No Ceará, as oportunidades são para os cargos de Arquiteto e Urbanista, Contador e Assistente Administrativo.

Redação
19 de Março de 2026