Empresa de gestão de pessoas oferta mais de 100 vagas de emprego no Ceará, veja cargos

O Grupo MRH, especializado em gestão de pessoas e serviços no Nordeste, está com 109 vagas de emprego abertas no Ceará, sendo 41 vagas efetivas e 68 temporárias. As posições contemplam áreas operacionais, comerciais, técnicas e de gestão.

As oportunidades estão distribuídas em Fortaleza, Aquiraz, Maracanaú, Quixadá, e na região do Cariri.

Entre as vagas efetivas, há oportunidades para analista administrativo bilíngue, analista de planejamento de demanda e abastecimento, analista de contas a receber, gerente comercial de distribuidora, coordenador comercial, gerente de produção, coordenador de manutenção, e gerente de logística.

Já as vagas temporárias incluem auxiliar de atendimento, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, médico auditor, técnico de enfermagem, servente, pedreiro, ajudante de operações, laboratorista e pintor.

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Como se inscrever?

Interessados devem se candidatar pelo site do Grupo MRH, onde é possível acompanhar a lista de oportunidades e realizar o cadastro. Pelo portal, os candidatos também conferem os requisitos e atribuições de cada vaga.