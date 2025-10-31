Além de eleger pessoas, projeto listou uma séria de iniciativas, como crochê e graffitti, como referências afetivas
O homem seria responsável pela comercialização de ilícitos em uma comunidade na orla de Fortaleza
Um homem também foi atingido pelos disparos de arma de fogo, mas resistiu e foi socorrido a uma unidade de saúde
Segundo a Guarda Municipal, as jovens tinha uma "rixa antiga". A outra adolescente ficou ferida na cabeça, mão e braço
Devido aos ferimentos, suspeito foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde permanece sob escolta
Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir com outros dois homens
Ao compartilhar detalhes do encontro com o novo papa, padre Alexandre Escame diz, esperançoso, que a Igreja está 'em boas mãos'
Quatro pessoas morreram no crime na Barra do Ceará, na última terça-feira (6)
A ação é uma resposta à chacina na Barra do Ceará, que deixou quatro pessoas mortas e ao menos seis feridas na noite dessa terça-feira (6)
Medida visa preservar a segurança e a integridade de passageiros e colaboradores, informou o Sindiônibus