Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Close-up de Dona Francy, uma mulher sorridente de óculos, fazendo crochê com um tecido rosa vibrante. Ela está sentada em frente a uma parede branca e um sofá azul-escuro.

Ceará

Bairros de Fortaleza ganham pessoas e imóveis como patrimônio; veja nomes e locais

Além de eleger pessoas, projeto listou uma séria de iniciativas, como crochê e graffitti, como referências afetivas

Clarice Nascimento 28 de Outubro de 2025
Foto com drogas e itens apreendidos por policiais com chefe de facção na Barra do Ceará

Segurança

Chefe de facção tenta fugir de policiais nadando no Rio Ceará, mas desiste e é preso

O homem seria responsável pela comercialização de ilícitos em uma comunidade na orla de Fortaleza

Matheus Facundo 01 de Agosto de 2025
Foto de policial civil da DHPP

Segurança

Criança de sete anos é morta a tiros na Barra do Ceará, em Fortaleza

Um homem também foi atingido pelos disparos de arma de fogo, mas resistiu e foi socorrido a uma unidade de saúde

Redação 25 de Julho de 2025
Foto de adolescentes brigando do lado de fora de escola da Barra do Ceará. Uma delas estava perfurando a outra com um objeto cortante

Segurança

Adolescente é apreendida após perfurar colega em frente à escola municipal em Fortaleza

Segundo a Guarda Municipal, as jovens tinha uma "rixa antiga". A outra adolescente ficou ferida na cabeça, mão e braço

Redação 05 de Junho de 2025
queda de homem

Segurança

Homem cai de telhado durante fuga, em Fortaleza, e acaba preso; veja vídeo

Devido aos ferimentos, suspeito foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde permanece sob escolta

Redação 30 de Maio de 2025
Pescador é preso suspeito de matar irmãs Bianca e Maria Beatriz

Segurança

Pescador de 19 anos é preso suspeito de matar irmãs influenciadoras na Barra do Ceará

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir com outros dois homens

Redação 26 de Maio de 2025
foto de padre Alexandre Escame com o papa Leão XVI

Ceará

Líder de paróquia na Barra do Ceará recebeu ‘votos perpétuos’ de novo papa Leão XIV; veja história

Ao compartilhar detalhes do encontro com o novo papa, padre Alexandre Escame diz, esperançoso, que a Igreja está 'em boas mãos'

Raísa Azevedo 09 de Maio de 2025
Câmeras de monitoramento registram momento de chacina na Barra do Ceará

Segurança

Chacina em Fortaleza foi registrada por câmeras de campo de futebol; veja vídeo

Quatro pessoas morreram no crime na Barra do Ceará, na última terça-feira (6)

Redação 08 de Maio de 2025
foto do governador do Ceará, Elmano de Freitas

Segurança

Mais de 400 policiais reforçam territórios de disputa entre facções, diz Elmano

A ação é uma resposta à chacina na Barra do Ceará, que deixou quatro pessoas mortas e ao menos seis feridas na noite dessa terça-feira (6)

Redação 07 de Maio de 2025
Imagem mostra passageira desembarcando de ônibus público em Fortaleza, ilustrando mudança de itinerário em linhas após chacina na Barra do Ceará. (Imagem ilustrativa)

Ceará

Três linhas de ônibus sofrem alteração após chacina na Barra do Ceará; veja itinerários afetados

Medida visa preservar a segurança e a integridade de passageiros e colaboradores, informou o Sindiônibus

Carol Melo 07 de Maio de 2025
1 2 3