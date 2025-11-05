PM destrói barricada de concreto construída por criminosos em Fortaleza

Policiais militares destruíram barricada de concreto construída por criminosos na comunidade da Colônia, em Fortaleza, nesta quarta-feira (4). O bloqueio removido pelos agentes de segurança estava na Rua Francisco Calaça, no bairro Barra do Ceará.

Após a retirada das estruturas, o local ficou sob monitoramento das forças de segurança, segundo nota enviada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) ao Diário do Nordeste.

Imagens enviadas à reportagem mostram PMs atuando na remoção dos obstáculos, na entrada de uma rua. Dois militares usam ferramentas para derrubar as estruturas.

“Destaca-se que, durante o policiamento ostensivo ou o atendimento de ocorrências, policiais militares, de forma voluntária e altruísta, também realizam a retirada de bloqueios em vias públicas com o objetivo de assegurar uma resposta mais rápida e eficiente às demandas da população”, expressa a nota da PMCE.