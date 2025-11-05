PM destrói barricada de concreto construída por criminosos em Fortaleza
Ação ocorreu na Rua Francisco Calaça, na comunidade da Colônia.
Policiais militares destruíram barricada de concreto construída por criminosos na comunidade da Colônia, em Fortaleza, nesta quarta-feira (4). O bloqueio removido pelos agentes de segurança estava na Rua Francisco Calaça, no bairro Barra do Ceará.
Após a retirada das estruturas, o local ficou sob monitoramento das forças de segurança, segundo nota enviada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) ao Diário do Nordeste.
Imagens enviadas à reportagem mostram PMs atuando na remoção dos obstáculos, na entrada de uma rua. Dois militares usam ferramentas para derrubar as estruturas.
“Destaca-se que, durante o policiamento ostensivo ou o atendimento de ocorrências, policiais militares, de forma voluntária e altruísta, também realizam a retirada de bloqueios em vias públicas com o objetivo de assegurar uma resposta mais rápida e eficiente às demandas da população”, expressa a nota da PMCE.