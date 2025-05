Pescador de 19 anos é preso suspeito de matar irmãs influenciadoras na Barra do Ceará

Um pescador de 19 anos foi preso nesta segunda-feira (26), em Aracati, Ceará, suspeito de matar as duas irmãs influenciadoras na Barra do Ceará, Fortaleza, no último dia 2 de maio.

Francisco Iago Silva Moreira Castro já possui antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas. Quando adolescente, possui registros de atos infracionais análogos aos crimes de roubo e roubo de veículo.

Ele já havia sido preso no dia 27 de março deste ano, no bairro Cristo Redentor, com dez pedras de crack e um aparelho celular Samsung com queixa de roubo/furto.

Na época, Iago foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação, mas foi solto em audiência de custódia no dia 28 de março, um dia depois da prisão.

TENTATIVA DE FUGA

Durante a abordagem desta segunda, o suspeito tentou fugir com outros dois homens, mas foram capturados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Além dos capturados, os policiais apreenderam um rolo de papel filme, uma chave de motocicleta, duas balanças e três aparelhos celulares, além de 510 gramas de maconha e uma quantia de dinheiro em espécie.

Os três foram conduzidos para a 8ª Delegacia do DHPP, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Um dos capturados, de 28 anos, já possui passagens por crimes de tentativa de roubo e roubo consumado, e outro, de 24 anos, por antecedente criminal por tráfico ilícito de drogas.

Na delegacia foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão contra o investigado.

CRIME EM EMBARCAÇÃO

Na madrugada do dia 2 de maio, na Barra do Ceará, as irmãs Bianca e Maria Beatriz, de 15 e 20 anos, respectivamente, foram mortas.

Segundo informações de fontes policiais repassadas ao Diário do Nordeste, as vítimas foram atingidas por disparos durante um ataque de membros do Comando Vermelho (CV) em embarcações contra faccionados da facção Guardiões do Estado (GDE).

A ação criminosa levou a uma escalada da violência no local. Outras mortes e tentativas de chacinas foram registradas na região durante esse mês.

Horas após a morte das irmãs, cinco pessoas foram baleadas numa tentativa de chacina no bairro Barra do Ceará. As vítimas foram socorridas e levadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF).