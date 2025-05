Homem cai de telhado durante fuga, em Fortaleza, e acaba preso; veja vídeo

Um homem de 25 anos caiu de um telhado e bateu a cabeça no chão ao tentar fugir de policiais militares, na tarde dessa quinta-feira (29), no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O suspeito usava tornozeleira eletrônica. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), oficiais do Comando Tático Motorizado (Cotam) foram ao local após receberem denúncia de que o homem estaria em posse de armas de fogo e vendendo drogas em uma residência do bairro.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir pulando muros e subindo nos telhados da vizinhança, mas, durante uma tentativa de pular de uma casa para outra, acabou caindo. A cena foi flagrada por uma câmera de segurança.

Homem foi socorrido

Ainda conforme a PMCE, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o suspeito, socorrido e encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde permaneceu sob escolta da Polícia Militar. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) confirmou que havia, contra ele, um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A ordem judicial foi formalmente cumprida, por meio do 10º Distrito Policial.