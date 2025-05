Entregador é preso suspeito de ficar com encomendas de clientes em Fortaleza

Um homem de 44 anos, não identificado, foi preso em Fortaleza nessa quarta-feira (28) suspeito de aplicar golpes em clientes de aplicativos de entrega, segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

O individuo atuava como entregador por aplicativo e foi capturado no bairro Jangurussu, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

COMO ERA PRATICADO O CRIME

Conforme a investigação, o motociclista solicitava pagamentos diretamente aos clientes sob a justificativa de que não havia conseguido localizar o endereço de entrega ou informando que o destinatário não estava presente no ponto informado.

Nessas situações, a entrega não era concluída e o cliente, embora não recebesse a encomenda, era cobrado pela plataforma.

O suspeito ainda entrava em contato telefônico com os clientes e exigia um novo pagamento, fora do sistema do aplicativo, como condição para a entrega do item.

“Diante dos indícios de apropriação indébita, o homem foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante. Com ele, itens esportivos foram apreendidos e restituídos ao proprietário. O inquérito será remetido ao Judiciário”, informou a SSPDS.