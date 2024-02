Criminoso procurado no Ceará morre no RJ, e facção ameaça moradores no Pirambu

Um chefe de uma facção procurado pela Polícia no Ceará foi morto em uma operação policial no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (31). Drogas e armas apreendidas naquele Estado vinham para o Ceará. Em retaliação à morte do líder, a organização criminosa ameaçou moradores na região do Pirambu, em Fortaleza, onde o homem atuava.

Por medo, diversos estabelecimentos comerciais fecharam as portas, no início desta quinta-feira (1º), após as ameaças se espalharem pelas redes sociais. A reportagem tentou entrar em contato com vários estabelecimentos, mas apenas um deles atendeu e confirmou que estava fechado. O fechamento do comércio com ameaças foi confirmado à reportagem por uma fonte da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e por um policial que trabalha na região.

A SSPDS afirmou, em nota, que "ações preventivas estão sendo realizadas em bairros pertencentes à Área Integrada de Segurança 8 (AIS 8) de Fortaleza" - onde fica localizado o Pirambu. "A SSPDS ressalta que, até o momento, nenhuma ocorrência fora da normalidade foi registrada", informou.

A Secretaria também reforçou o policiamento na região. "Equipes do 20º Batalhão do Policiamento Ostensivo Geral (POG), além do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) reforçam o policiamento ostensivo na região. Equipes dos setores de inteligência da SSPDS, da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) também atuam na área", detalhou a Pasta.

Foragido morreu em operação policial

Fábio de Almeida Maia, o 'Biu', foi morto em uma operação policial no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Ele era procurado pela Polícia cearense por ordenar homicídios no Pirambu - como um ataque criminoso que terminou na morte de uma criança de 5 anos e o assassinato de um blogueiro - e por comandar o tráfico de drogas na região.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro enviou nota sobre a operação, sem confirmar a identificação do cearense morto. Mas a informação que 'Biu' foi baleado pela Polícia e não resistiu aos ferimentos, em terras cariocas, já chegou às autoridades cearenses, o que foi confirmado pelas fontes ouvidas pela reportagem.

Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro Em nota A operação da Secretaria de Estado de Polícia Militar realizada na manhã desta quarta-feira (31/01), causou um prejuízo de mais de um milhão de reais à principal facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, os agentes apreenderam oito fuzis, 576 kg de maconha e cinco criminosos foram presos pelos policiais. A ação contou com a participação de militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Ações com Cães (BAC), 18° BPM (Jacarepaguá) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP)."

A fonte da Inteligência da SSPDS afirmou que parte do material apreendido seria enviado para o Ceará, por ordem de 'Biu'.

Ainda segundo a Secretaria de Estado de Polícia, "a ação foi desencadeada por determinação do Comando da Corporação após o levantamento de informações colhidas pelos setores de inteligência das polícias Civil e Militar. As forças de segurança do Estado conseguiram ter acesso aos planos da quadrilha que ocupa os pontos de vendas drogas da região do Complexo da Penha e que desejava expandir a sua área de atuação até as localidades da Zona Oeste da Capital, como as comunidades da Cidade de Deus, do Gardênia Azul, Muzema, Rio das Pedras e Morro do Banco".