Vídeo: Motociclista por app é preso com moto furtada enquanto transportava passageiro em Fortaleza

Um homem de 32 anos, que atuava como motociclista de transporte de passageiros por aplicativo, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Ele circulava com uma motocicleta furtada em Fortaleza. A captura ocorreu na manhã de sexta-feira (24), no bairro Edson Queiroz.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi localizado com auxílio do sistema de videomonitoramento. Operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) identificaram a circulação de uma motocicleta com registro de furto e repassaram as informações para equipes da PM em campo.

A abordagem foi realizada no estacionamento de um centro comercial da região. No local, os policiais confirmaram que o veículo possuía queixa de furto. O homem, que transportava um passageiro no momento da abordagem, utilizava a motocicleta para realizar corridas.

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De acordo com a polícia, o suspeito já possui antecedente criminal por roubo e foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante por receptação e colocado à disposição da Justiça.

Legenda: Acompanhamento foi feito por meio do videomonitoramento. Foto: Divulgação/SSPDS

As investigações seguem sob responsabilidade da 14ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, que trabalha para identificar o proprietário do veículo e providenciar a devolução.

Denúncias

A população pode colaborar com informações que auxiliem as investigações por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou via WhatsApp, no (85) 3101-0181. Também é possível registrar denúncias pelo site do serviço ou diretamente com a 14ª Delegacia, pelo telefone (85) 3101-3531. O sigilo é garantido.