Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vídeo mostra prisão de homem que ameaçava mulher com arma na Granja Portugal

A captura ocorreu com apoio do sistema de videomonitoramento da SSPDS.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:25)
Segurança
Policiais fortemente armados, vestidos com uniformes táticos, escoltam uma pessoa de roupas escuras e pés descalços por uma rua asfaltada sob o sol. O grupo caminha próximo ao meio-fio, e fios elétricos passam acima deles.
Legenda: Homem foi preso em flagrante por policiais do CPRaio.
Foto: Divulgação/SSPDS

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante, neste sábado (25), um suspeito de violência doméstica. A ação policial ocorreu no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, e contou com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os policiais também apreenderam drogas e uma arma de fogo com o suspeito.

Agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionados após um homem ser flagrado, por meio das câmeras de videomonitoramento, ameaçando uma mulher com uma arma de fogo. 

Flagrante

Criminoso, com arma em punho, está de pé em uma calçada próxima a um muro e a um telhado de telhas alaranjadas. A cena é vista de cima, com fios elétricos atravessando a imagem e parte de entulho visível no canto esquerdo. Ao fundo, há uma parede com uma inscrição feita à mão.
Legenda: O homem foi denunciado por violência doméstica e ameaça
Foto: Divulgação/SSPDS

Durante a abordagem, os policiais identificaram que o homem estava com um revólver calibre 38 e cerca de 39 papelotes de crack.

O suspeito, de 20 anos, possui passagens por porte ilegal de arma de fogo, incitação ao crime, apologia ao crime, desacato, ameaça, dano qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Quando adolescente, ele também respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo de veículo.

Viatura do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRAIO) estacionada em uma rua de bairro, com portas abertas e policiais armados próximos ao veículo. Três agentes aparecem em posição de ação, enquanto uma pessoa está caída ao chão mais à frente. A cena ocorre em via asfaltada, com casas e comércios simples nas laterais.
Legenda: Agentes do CPRaio prenderam o suspeito em flagrante
Foto: Reprodução/SSPDS

O homem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi colocado à disposição da Justiça.

Assuntos Relacionados
Policiais fortemente armados, vestidos com uniformes táticos, escoltam uma pessoa de roupas escuras e pés descalços por uma rua asfaltada sob o sol. O grupo caminha próximo ao meio-fio, e fios elétricos passam acima deles.
Segurança

Vídeo mostra prisão de homem que ameaçava mulher com arma na Granja Portugal

A captura ocorreu com apoio do sistema de videomonitoramento da SSPDS.

Redação
Há 1 hora
Montagem com duas imagens. À esquerda, agentes armados da Polícia Penal do Ceará participam de uma operação em uma rua residencial, com viaturas pretas estacionadas e moradores observando à distância. À direita, uma mulher mais velha, de pele morena e cabelos presos, aparece sentada em um ambiente simples e colorido, vestindo uma camisa vermelha com estampas e colares dourados, olhando para a câmera.
Segurança

Idosa morta a tiros perto de posto de saúde em Fortaleza era líder comunitária

A vítima caminhava em uma via pública quando foi atacada pelos criminosos.

Redação
25 de Outubro de 2025
Imagem de uma viatura da PMCE.
Segurança

Homem mata mulher e tenta tirar a própria vida no Crato

Informações iniciais apontam que o crime ocorreu após uma discussão do casal.

Redação
25 de Outubro de 2025
presos
Segurança

MP pede que dupla acusada de matar mulher em casa de massagem erótica vá a júri

O assassino e a mandante do crime são denunciados pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe.

Paulo Roberto Maciel*
25 de Outubro de 2025
Acidente entre VLT e um carro deixa duas pessoas feridas em Fortaleza
Segurança

Acidente entre VLT e um carro deixa duas pessoas feridas em Fortaleza

Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência

Bergson Araujo Costa
24 de Outubro de 2025
foto de idosa assassinada perto de posto de saúde no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.
Segurança

Idosa é morta a tiros próximo a posto de saúde em Fortaleza

Mulher tinha antecedentes por crimes de ameaça e injúria.

Redação
24 de Outubro de 2025
Armas de fogo e balas apreendidas durante operação.
Segurança

Dois homens são mortos em intervenção policial no Castelão, em Fortaleza

Outros dois suspeitos foram presos durante a operação

Bergson Araujo Costa
24 de Outubro de 2025
policia civil buscas prisao morte homicidio advogado.
Segurança

Advogado suspeito de integrar facção é preso por assassinato de delator da GDE no Ceará

A vítima saía de uma clínica médica quando foi morta a tiros.

Redação
24 de Outubro de 2025
Foto de professor que foi filmado se masturbando em sala de aula em Fortaleza.
Segurança

Professor é flagrado se masturbando durante aula em escola estadual em Fortaleza

O profissional era temporário na escola e será demitido, de acordo com a Secretaria da Educação.

Matheus Facundo
24 de Outubro de 2025
Imagem mostra assalto a mototaxistas em Itapipoca.
Segurança

Mototaxistas têm motos roubadas após corrida em Itapipoca, no Ceará

Criminosos se passaram por passageiros.

Redação
24 de Outubro de 2025
apreensao policia civil fios furtados material apreendido limoeiro do norte.
Segurança

Duas toneladas de fios são apreendidas e irmãos são presos em sucata clandestina no Interior do CE

A carga está avaliada em aproximadamente R$ 30 mil.

Redação
24 de Outubro de 2025
Estabelecimentos de armazenamento e policial fazendo vistoria contra adulteração de bebidas.
Segurança

Operação apreende 200 mil litros de bebidas em Fortaleza

Estabelecimentos suspeitos de adulteração foram vistoriados na última quarta-feira (22).

Redação
24 de Outubro de 2025
tentativa de homicidio faccao gde crime bebeto do choro mk politica eleicoes.
Segurança

Justiça mantém prisão de empresário 'laranja' de 'Bebeto do Choró'

Enquanto isso, Bebeto Queiroz segue foragido há 10 meses.

Emanoela Campelo de Melo
24 de Outubro de 2025
Foto de vigilante cearense que morreu em acidente em Santa Catarina. Na foto ele está de casaco azul-marinho e com bolsa atravessada no corpo.
Segurança

Vigilante cearense morre atingido por carro na contramão em Santa Catarina

O homem retornava do trabalho quando uma motorista embriagada avançou contra ele no trânsito, na cidade de Itajaí (SC).

Matheus Facundo
23 de Outubro de 2025
Criança com autismo sai sozinha de escola em Fortaleza, e Polícia investiga caso
Segurança

Criança com autismo sai sozinha de escola em Fortaleza, e Polícia investiga caso

A Delegacia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes apura abandono de incapaz.

Bergson Araujo Costa
23 de Outubro de 2025
Operação prende no CE suspeitos de golpe do 'falso advogado' contra vítimas de Santa Catarina
Segurança

Operação prende no CE suspeitos de golpe do 'falso advogado' contra vítimas de Santa Catarina

Coordenada pela Polícia Civil de SC, a investigação começou após uma vítima ter transferido R$ 270 mil para os criminosos

Geovana Almeida*
23 de Outubro de 2025
A imagem mostra Bruna Gonçalves Soares e Antônio Carlos Sousa Pereira, vítima e acusado de feminicídio.
Segurança

Garçom é condenado a 32 anos de prisão por feminicídio em Fortaleza

A estudante foi morta a facadas, no bairro Mucuripe, em outubro do ano passado.

Messias Borges
23 de Outubro de 2025
operacao policial civil advogada prisao faccao grupo criminoso investigacao.
Segurança

Quem é a advogada acusada de ligação com o tráfico de drogas presa no Cariri

Conforme as investigações, a mulher estaria repassando informações a um grupo criminoso.

Redação
23 de Outubro de 2025
furto fios cabos pmce prisao flagrante
Segurança

Cabos furtados no Ceará em 2025 cobririam rota Fortaleza–Canoa Quebrada; Enel adota tinta tecnológica

Foram mais de 161 quilômetros de condutores de energia furtados só neste ano. Companhia passou a usar tinta com 'DNA' de identificação, aplicada diretamente nos cabos.

Emanoela Campelo de Melo e Paulo Roberto Maciel*
23 de Outubro de 2025
Imagem mostra execução de homem em Sobral
Segurança

Aluno é executado na saída de academia em Sobral, no Ceará

Vítima foi atingida no estacionamento do local

Redação
23 de Outubro de 2025