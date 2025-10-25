Vídeo mostra prisão de homem que ameaçava mulher com arma na Granja Portugal

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante, neste sábado (25), um suspeito de violência doméstica. A ação policial ocorreu no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, e contou com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os policiais também apreenderam drogas e uma arma de fogo com o suspeito.

Agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionados após um homem ser flagrado, por meio das câmeras de videomonitoramento, ameaçando uma mulher com uma arma de fogo.

Flagrante

Legenda: O homem foi denunciado por violência doméstica e ameaça Foto: Divulgação/SSPDS

Durante a abordagem, os policiais identificaram que o homem estava com um revólver calibre 38 e cerca de 39 papelotes de crack.

O suspeito, de 20 anos, possui passagens por porte ilegal de arma de fogo, incitação ao crime, apologia ao crime, desacato, ameaça, dano qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Quando adolescente, ele também respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo de veículo.

Legenda: Agentes do CPRaio prenderam o suspeito em flagrante Foto: Reprodução/SSPDS

O homem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi colocado à disposição da Justiça.