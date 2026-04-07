Veja como funciona o Centro Integrado de Videomonitoramento inaugurado em Fortaleza

Foi inaugurado na manhã desta terça-feira (7), no Centro de Fortaleza, o Centro Integrado de Videomonitoramento (CIVFor), equipamento que reúne diversos órgãos municipais com instituições estaduais, a exemplo da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), para fiscalizar diferentes setores da cidade por meio de 7 mil câmeras.

Já em funcionamento, o espaço dá lugar à antiga Central de Videomonitoramento, instalada atualmente na Aldeota, e que será desativada devido à abertura do novo equipamento, com investimento de mais de R$ 15 milhões. O novo lugar é aberto quatro anos após a assinatura da ordem de serviço.

A diferença em relação ao que já existe na Capital – que faz um trabalho de videomonitoramento há alguns anos – é que, agora, a sede tem integração com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), maior parque tecnológico e maior tamanho, com área de 4.821 m², segundo a Prefeitura de Fortaleza.

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A quantidade de câmeras, por exemplo, já existia em número de sete mil, mas agora há mais telas para visualização simultânea. Além disso, ampliou-se a capacidade de detecção de infrações e crimes, aumentando também as equipes de monitoramento.

O CIVFor foi inaugurado nesta terça-feira com a presença do governador Elmano de Freitas e do prefeito Evandro Leitão. A sede anterior, aberta em julho de 2024 e chamada Centro de Comando e Controle de Fortaleza, será desfeita.

Legenda: Entre outros aparatos, equipamento tem mais de 7 mil câmeras com tecnologia 360º e uso de inteligência artificial. Foto: Thiago Gadelha.

Na nova sede, haverá monitoramento sob a responsabilidade de várias agências e pastas da Prefeitura e Governo do Estado – regionais, Etufor, Agefis, Defesa Civil, Guarda Municipal, AMC, Polícia Civil e Militar, entre outras, tudo de forma integrada.

O que o CIVFor vai monitorar?

A ideia do videomonitoramento ampliado, segundo gestores, é dar “maior celeridade” à resolução de questões de segurança pública, embora não apenas: também captará imagens relacionadas a trânsito e a serviços urbanos, por exemplo, em termos de ordenamento e zeladoria da cidade.

“Teremos o monitoramento da segurança, mas também, por meio da UrbFor, das podas de árvores em toda a cidade; dos pontos de lixo, por meio da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos; da AMC, da Etufor, da Agefis, das regionais, enfim, integração total”, situou o prefeito, Evandro Leitão durante o evento.

O videomonitoramento também alcançará a rede municipal de educação, compreendendo escolas e creches; equipamentos de saúde, a exemplo de postos e hospitais; e terminais de ônibus, no segmento mobilidade urbana.

Legenda: Posicionamento das câmeras leva em consideração aspectos como áreas de grande fluxo de pessoas, de veículos e de risco de violência. Foto: Thiago Gadelha.

Secretário da Segurança Cidadã, o coronel Márcio Oliveira explicou que a integração desses equipamentos para a segurança pública fortalece a prevenção e a política reativa, no caso de alguma ocorrência. O Estado, por sinal, tem acesso a 1.660 câmeras da Prefeitura, no que diz respeito a logradouros, paradas de ônibus etc.

“Elas interessam ao Estado porque, assim, é possível verificar as ocorrências e fazer o despacho das viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil. Todas as câmeras que interessam ao Estado, a gente compartilha com eles”, detalhou o secretário.

O que tem no novo Centro Integrado de Videomonitoramento

O evento de inauguração do equipamento apresentou o que terá no Centro de Videomonitoramento. Os principais pontos são:

Mais de 7 mil câmeras com tecnologia 360º;

Câmeras com visão noturna;

Câmeras com uso de inteligência artificial;

Despacho de ocorrências, interligado à Ciops.

De acordo com o secretário da Segurança Cidadã, o posicionamento das câmeras leva em consideração aspectos como áreas de grande fluxo de pessoas, de veículos e de risco de violência.

“Há câmeras em praticamente todas as áreas da cidade, tanto as que fazem leitura de placas, quanto aquelas que visualizam espaços públicos e logradouros. As bancadas de videomonitoramento ficam ao lado das bancadas de despacho", disse o gestor.

Ele informou ainda que quando se verificar uma "situação-surpresa", que pode ocasionar um crime, será possível acionar a viatura mais próxima para que ela preste o serviço. "Tudo é on-line e instantâneo”, garante.

Como IA é usada no videomonitoramento

O Coronel Márcio Oliveira explicou que a Inteligência Artificial já é realidade, mas há pretensão de avançar mais a partir de aumento da capacidade operativa e maior integração. Por enquanto, ele afirma que há câmeras com IA para monitorar descarte irregular de lixo, paradas de ônibus, entrada de pessoas nas escolas, entre outras ações.

“Quando você fala que existe mais integração, que todo mundo está no mesmo espaço, compartilhando as câmeras, utilizando disso principalmente para aumentar e fortalecer a prevenção nas áreas da cidade, acho que isso fala por si só. O simples fato de essa integração existir nesse parque tecnológico, com o número de câmeras, com as pessoas no mesmo espaço, fortalece muito a prevenção e a repressão qualificada”.

Legenda: IA já é realidade no equipamento, mas há pretensão de avançar mais a partir de aumento da capacidade operativa e maior integração. Foto: Thiago Gadelha.

Governador do Ceará, Elmano de Freitas complementou: “Não tenho nenhuma dúvida de que essa Inteligência Artificial vai dizer se, numa rua, tem alguém com uma arma apontada. Já é assim na China e, em algum momento, vamos acessar essa tecnologia também. Fortaleza estava entre as cidades mais violentas do Brasil; agora, devemos estar entre as menos”.

*Estagiária sob supervisão das jornalistas Dahiana Araújo e Mariana Lazari