Programa que instala rastreador gratuito em moto é ampliado em 19 cidades do CE

O Programa Moto Segura CE foi ampliado para todos os motociclistas de 19 cidades cearenses, incluindo a Capital. A atualização foi anunciada na última quarta-feira (1º).

Lançado em setembro de 2024, a iniciativa era voltada somente para mototaxistas e entregadores de aplicativos.

Em junho de 2025, o programa passou por expansão permitindo também o cadastro de condutores autorizados mediante declaração assinada pelo proprietário.

Terão direito todos os proprietários de motocicletas emplacadas em:

Fortaleza Caucaia Aquiraz Cascavel Chorozinho Eusébio Guaiúba Horizonte Itaitinga Maracanaú Maranguape Pacajús Pacatuba Paracuru Paraipaba Pindoretama São Gonçalo do Amarante São Luís do Curu Trairi

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COMO PARTICIPAR?

Baixe o aplicativo Meu Detran CE (disponível na Google Play Store e App Store).

Realize o cadastro com CPF, e-mail e senha.

Acesse a seção do Programa Moto Segura CE, aceite as regras e agende a instalação gratuita do rastreador, mediante agendamento.

Podem participar proprietários de motos ou condutor principal indicado pelo proprietário no app CNH do Brasil, desde que atendam aos requisitos (CNH válida na categoria A, sem restrições graves, veículo sem débitos ou restrições judiciais).

COMO FUNCIONA?

O Governo do Ceará, por meio do Detran-CE, realiza a instalação gratuita de um rastreador na motocicleta, por meio de um chip de dados específico.

O rastreamento é ativado somente após o cidadão acionar a Central de Operações da SSPDS pelo número 190, informando o CPF e a senha cadastrada.

A partir daí, o sistema integrado permite a localização rápida da motocicleta pelas forças de segurança, facilitando a recuperação e a possível prisão de suspeitos.

Em caso de venda ou transferência da moto, o equipamento deve ser desinstalado, mediante novo agendamento.