Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Programa que instala rastreador gratuito em moto é ampliado em 19 cidades do CE

A iniciativa "Moto Segura" era voltada somente para mototaxistas e entregadores de aplicativos.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Ceará
Foto de motociclistas para ilustrar matéria sobre Programa Moto Segura CE ampliado para todos motociclistas.
Legenda: Também é possível o cadastro de condutores autorizados mediante declaração assinada pelo proprietário.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

O Programa Moto Segura CE foi ampliado para todos os motociclistas de 19 cidades cearenses, incluindo a Capital. A atualização foi anunciada na última quarta-feira (1º).

Lançado em setembro de 2024, a iniciativa era voltada somente para mototaxistas e entregadores de aplicativos.

Em junho de 2025, o programa passou por expansão permitindo também o cadastro de condutores autorizados mediante declaração assinada pelo proprietário.

Terão direito todos os proprietários de motocicletas emplacadas em:

  1. Fortaleza
  2. Caucaia
  3. Aquiraz
  4. Cascavel
  5. Chorozinho
  6. Eusébio
  7. Guaiúba
  8. Horizonte
  9. Itaitinga
  10. Maracanaú
  11. Maranguape
  12. Pacajús
  13. Pacatuba
  14. Paracuru
  15. Paraipaba
  16. Pindoretama
  17. São Gonçalo do Amarante
  18. São Luís do Curu
  19. Trairi

Veja também

teaser image
Ceará

Fortaleza e cinco cidades da RMF terão falta de água nesta quarta-feira (8); veja lista

teaser image
Ceará

Passageira cai de moto e é atropelada por ônibus na avenida 13 de Maio, em Fortaleza

teaser image
Ceará

Gestora de abrigo em Fortaleza levou bebê para casa e tentou favorecer parente em adoção, diz MP

COMO PARTICIPAR?

  • Baixe o aplicativo Meu Detran CE (disponível na Google Play Store e App Store).
  • Realize o cadastro com CPF, e-mail e senha.
  • Acesse a seção do Programa Moto Segura CE, aceite as regras e agende a instalação gratuita do rastreador, mediante agendamento.
  • Podem participar proprietários de motos ou condutor principal indicado pelo proprietário no app CNH do Brasil, desde que atendam aos requisitos (CNH válida na categoria A, sem restrições graves, veículo sem débitos ou restrições judiciais).

COMO FUNCIONA?

O Governo do Ceará, por meio do Detran-CE, realiza a instalação gratuita de um rastreador na motocicleta, por meio de um chip de dados específico.

O rastreamento é ativado somente após o cidadão acionar a Central de Operações da SSPDS pelo número 190, informando o CPF e a senha cadastrada.

A partir daí, o sistema integrado permite a localização rápida da motocicleta pelas forças de segurança, facilitando a recuperação e a possível prisão de suspeitos.

Em caso de venda ou transferência da moto, o equipamento deve ser desinstalado, mediante novo agendamento.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Foto de motociclistas para ilustrar matéria sobre Programa Moto Segura CE ampliado para todos motociclistas.
Ceará

Programa que instala rastreador gratuito em moto é ampliado em 19 cidades do CE

A iniciativa "Moto Segura" era voltada somente para mototaxistas e entregadores de aplicativos.

Bergson Araujo Costa
Há 11 minutos
Uma mão masculina aparece abrindo uma torneira de metal sobre uma pia, de onde cai uma única gota de água. O cenário de fundo mostra uma cozinha com azulejos brancos, uma tomada e utensílios domésticos, sugerindo uma situação de escassez ou racionamento.
Ceará

Fortaleza e cinco cidades da RMF terão falta de água nesta quarta-feira (8); veja lista

Cagece informou que fará reparos no sistema de abastecimento.

Redação
Há 1 hora
População observa vítima de atropelamento no Bairro de Fátima.
Ceará

Passageira cai de moto e é atropelada por ônibus na avenida 13 de Maio, em Fortaleza

Segundo o condutor da motocicleta, os dois foram surpreendidos por um carro que os ultrapassou.

Redação
06 de Abril de 2026
Mão segura pé de bebê recém-nascido.
Ceará

Gestora de abrigo em Fortaleza levou bebê para casa e tentou favorecer parente em adoção, diz MP

O processo tramita sob sigilo.

Redação
06 de Abril de 2026
Inmet recomenda cuidados para evitar acidentes.
Ceará

CE tem 85 cidades com aviso de chuvas intensas entre segunda (6) e terça-feira (7); veja locais

Há previsão de ventos intensos que variam de 40 a 60 km/h.

Redação
06 de Abril de 2026
Imagem de um smartphone com a tela exibindo o logo da plataforma Enem, ao lado de uma caneta preta, simbolizando preparação para o exame.
Ceará

Enem 2026: veja quem tem direito de pedir a isenção da taxa de inscrição

Para garantir o benefício, é necessário estar enquadrado nos critérios legais propostos pelo Ministério da Educação.

Redação
06 de Abril de 2026
Imagem mostra grupo de estudantes em sala de aula de escola brasileira, usando roupas escuras, focados em suas atividades, com um ambiente organizado e educativo.
Ceará

Mulheres no Ceará estudam mais, mas ganham menos que homens, aponta IBGE

Dados do Censo mostram como aspectos culturais e práticos influenciam a disparidade entre gêneros.

Carol Melo
06 de Abril de 2026
Vítimas de desabamento de casa no Ceará ‘estão bem’, diz parente
Ceará

Vítimas de desabamento de casa no Ceará ‘estão bem’, diz parente

Acidente pode ter sido causado por excesso de redes armadas no local, sem reforço estrutural.

Redação
05 de Abril de 2026
Incêndio atinge hospital em Fortaleza; veja vídeo
Ceará

Incêndio atinge hospital em Fortaleza; veja vídeo

Fogo teria começado na rouparia; chamas já foram controladas.

Redação
05 de Abril de 2026
Ceará

Ceará registra chuvas em 78 cidades neste domingo (4); confira os maiores volumes

Segundo a Funceme, neste domingo deve chover em grande parte do Ceará, principalmente, na Região centro-norte.

Redação
05 de Abril de 2026
Ceará tem 19 açudes sangrando no Domingo de Páscoa; veja lista
Ceará

Ceará tem 19 açudes sangrando no Domingo de Páscoa; veja lista

Juntos, os 144 açudes monitorados estão com 44,35% da capacidade acumulada.

Redação
05 de Abril de 2026
Na imagem, fotografia de uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma estrada sob luz solar intensa. Em primeiro plano, à esquerda, está estacionada uma viatura ostensiva da PRF, um SUV azul-marinho com faixas amarelas e o giroflex ligado. À direita da viatura, dois policiais fardados com calças cáqui e coletes pretos com a inscrição
Ceará

BR-116 tem trecho de mão única neste Domingo de Páscoa; saiba qual e como funcionará

Medida da Polícia Rodoviária Federal visa facilitar o retorno a Fortaleza após feriadão.

Redação
05 de Abril de 2026
Vista global da Terra a partir do espaço mostra o continente africano e o Oceano Atlântico sob um céu escuro pontilhado por estrelas distantes. Um círculo vermelho destaca a região da costa brasileira, onde nuvens brancas e tons de azul e verde compõem a paisagem terrestre em uma perspectiva capturada pela missão Artemis II. Um círculo amarelo dentro dele evidencia o Ceará
Ceará

Ceará aparece em primeira imagem da Terra registrada pela missão Artemis II

Estado pode ser identificado na faixa do Nordeste brasileiro no registro feito pelo comandante Reid Wiseman.

Redação
04 de Abril de 2026
Foto de Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, e do pequeno Rafael Macedo.
Ceará

Criança vestida de minibispo acompanha procissão da Semana Santa no colo de arcebispo de Fortaleza

Com apenas três anos, menino tem afeição por ritos católicos e gosta de se vestir de padre.

Mariana Lemos
04 de Abril de 2026
Cartaz informativo apresenta fotos de Vitória Figueiredo Barreto, uma mulher de cabelos escuros e sorriso suave, acompanhadas por números de contato e o status de
Ceará

O que se sabe sobre desaparecimento de cearense no Reino Unido após 30 dias

Nesta semana, a Polícia de Essex divulgou novas imagens que mostram Vitória no dia 4 circulando en uma região próxima à marina de Brightlingsea.

Redação
04 de Abril de 2026
Uma mulher caminha sob chuva intensa em uma rua alagada, protegendo-se com um guarda-chuva estampado em tons de vermelho e laranja. Ela veste um vestido curto de folhagens em preto e branco e chinelos, enquanto ao fundo, motociclistas aguardam no asfalto molhado que reflete a luz da cidade.
Ceará

Chove em 105 municípios do Ceará neste sábado (4); veja previsão para o fim de semana

O maior acumulado foi registrado no município de Paramoti, com 71,8 milímetros

Redação
04 de Abril de 2026
Foto de bairro de Fortaleza alagado após chuvas intensas.
Ceará

Ceará tem alerta de chuvas intensas para todo Estado até segunda (6)

São esperados ventos intensos, de até 60 km/h.

Redação
04 de Abril de 2026
tatajuba
Ceará

Conheça a história de Tatajuba, antiga vila que desapareceu sob dunas no CE

Moradores da área passaram a migrar para diversas praias de Camocim e Jericoacoara.

Geovana Almeida*
04 de Abril de 2026
As datas da Semana Santa variam a cada ano conforme o calendário lunar adotado pela Igreja.
Ceará

Comeu carne na Sexta-Feira Santa? Entenda a orientação da Igreja Católica

As diretrizes da abstinência e as alternativas à quebra do jejum são disciplinadas no Código Canônico.

Redação
03 de Abril de 2026
Imagem de um homem diante de uma cruz de Jesus Cristo, para matéria sobre a Semana Santa.
Ceará

Semana Santa: Confira a programação da Sexta da Paixão e Domingo de Páscoa em Fortaleza

Os fiéis vivem momentos de contemplação da cruz e celebração da ressurreição de Jesus Cristo.

Redação
03 de Abril de 2026