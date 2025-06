Moto Segura CE: Mudança permite inscrição de condutor autorizado por proprietário

Condutores de motocicleta que tiverem os veículos furtados ou roubados no Ceará poderão, agora, dar entrada no programa Moto Segura, do Governo do Estado. Antes, a iniciativa permitia apenas que os proprietários fizessem o cadastro, mas essa exigência deixou de valer nessa quarta-feira (11), por meio de decreto assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT).

"O objetivo é ampliar o acesso dos cearenses a essa iniciativa do Governo do Ceará que vem ajudando a reduzir os casos de furto e roubo de motos no Estado", justificou Elmano nas redes sociais.

O programa foi lançado em setembro do ano passado e, desde então, registrou seis ocorrências de roubo e recuperou cinco motocicletas.

Como se cadastrar no Moto Segura CE?

Interessados em se cadastrar no programa devem acessar o aplicativo "Meu Detran", do Departamento Estadual de Trânsito. Depois disso, basta agendar a instalação do rastreador no veículo.

O serviço é gratuito e proporcionado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em parceria com o Detran-CE e a Empresa de Tecnologia da Informação do Estado (Etice).

Veja os critérios para o cadastro

Ser proprietário da moto que será instalado o equipamento ou apresentar declaração do proprietário se for o condutor;

Ser motociclista de aplicativo e/ou mototáxi;

Ser residente no Ceará;

Ter biometria registrada no Ceará;

Ter habilitação válida com categoria A;

A moto deve ser emplacada no Ceará;

Não ter restrições na habilitação;

Não ter mais de 40 pontos na Carteira Nacional de Habilitação;

Efetuar cadastro no aplicativo Meu Detran;

Aceitar as regras do programa;

Comprar o chip de dados específico para inserir no rastreador instalado pelo Governo e garantir as recargas periódicas;

Manter as condições de adesão enquanto estiver sendo beneficiado com o sistema de monitoramento;

Realizar agendamento e comparecer para instalação gratuita do equipamento;

Realizar a desinstalação do rastreador quando receber notificação ou for transferir o veículo.

O que fazer se tiver a moto for furtada ou roubada?

Se você tiver sua moto furtada ou roubada, e ela estiver cadastrada no Moto Segura, basta ligar para o número 190 e informar CPF e a senha do cadastro no serviço.

Com esses dados, o veículo passa a ser rastreado por um sistema do Governo que integra câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) e da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), além de bancos de dados utilizados na localização de veículos usados em crimes.

Com o rastreamento em andamento, equipes da Polícia Militar são acionadas para abordar a motocicleta e prender o suspeito que estiver com ela.