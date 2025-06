Moto é arrastada por ônibus após colisão e pega fogo, no terminal do Antônio Bezerra, em Fortaleza

Um motociclista ficou com ferimentos leves após uma colisão com um ônibus, no terminal do Antônio Bezerra, em Fortaleza, na noite dessa terça-feira (10). Com o choque, a moto foi arrastada pelo ônibus, resultando em um incêndio que atingiu parte dos dois veículos.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), as chamas foram contidas pela equipe de plantão do terminal, que utilizou extintores de incêndio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o motociclista ao hospital com pequenas escoriações.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando o motorista do ônibus, que fazia a linha 026-Antônio Bezerra / Messejana, fez a conversão para entrar no terminal. Neste momento, ele colidiu com o motociclista, que é entregador de aplicativo e passava pela via no mesmo instante.

Ainda conforme a Etufor, as imagens do terminal serão verificadas para apurar as condições do acidente.