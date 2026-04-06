Fortaleza e cinco cidades da RMF terão falta de água nesta quarta-feira (8); veja lista
Cagece informou que fará reparos no sistema de abastecimento.
Um total de 203 bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana — sendo 106 só na Capital cearense — podem ser afetados por desabastecimento de água nesta quarta-feira (8).
A suspensão irá acontecer por um serviço de reparos no sistema de abastecimento realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) em equipamentos que compõem o macrossistema de abastecimento da RMF.
Além de Fortaleza, os municípios de Maracanaú, Aquiraz, Itaitinga, Pacatuba e Caucaia também serão impactados pela execução dos trabalhos.
Segundo a Cagece, a interrupção de fornecimento de água da Estação de Tratamento Gavião (ETA Gavião) ocorrerá das 6 às 21 horas do dia 8.
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Previsão de retomada do abastecimento de água
Ainda conforme a companhia, o abastecimento de água será retomado gradualmente após a conclusão do serviço. Em áreas elevadas ou distantes da estação de tratamento, o equilíbrio do sistema pode ser concluído em até 48 horas.
A Cagece também divulgou a lista completa de bairros das seis cidades que podem sofrer com a paralisação temporária no abastecimento de água ou com baixa vazão.
Orientações da Cagece
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará orienta a população dos bairros a armazenar água com antecedência ao desabastecimento.
O recurso, segue a Cagece, deve ser usado de forma consciente, com prioridade de uso em atividades essenciais e consumo humano.
Bairros de Fortaleza afetados pela suspensão de água
- Álvaro Weyne
- Aeroporto
- Aerolândia
- Alagadiço
- Aldeota
- Alto da Balança
- Amadeu Furtado
- Antônio Bezerra
- Aracapé
- Água Fria
- Autran Nunes
- Barra do Ceará
- Bela Vista
- Benfica
- Bom Futuro
- Bom Jardim
- Bom Sucesso
- Caça e Pesca
- Cais do Porto
- Cajazeiras
- Cambeba
- Canindezinho
- Carlito Pamplona
- Centro
- Cidade 2000
- Cidade dos Funcionários
- Cocó
- Conjunto Ceará
- Conjunto Esperança
- Cristo Redentor
- Curió
- Damas
- Dendê
- Dias Macêdo
- Dionísio Torres
- Dom Lustosa
- Dunas
- Edson Queiroz
- Engenheiro Luciano Cavalcante
- Farias Brito
- Fátima
- Floresta
- Genibaú
- Granja Lisboa
- Granja Portugal
- Guararapes
- Henrique Jorge
- Itaoca
- Itaperi
- Jacarecanga
- Jardim América
- Jardim Cearense
- Jardim das Oliveiras
- Jardim Guanabara
- Jardim Iracema
- João XXIII
- Joaquim Távora
- Jóquei Clube
- José Bonifácio
- José de Alencar
- Lagoa Redonda
- Manoel Sátiro
- Maraponga
- Meireles
- Mondubim
- Monte Castelo
- Montese
- Moura Brasil
- Mucuripe
- Novo Mondubim
- Pan Americano
- Papicu
- Parangaba
- Parque Araxá
- Parque Dois Irmãos
- Parque Manibura
- Parque São José
- Parreão
- Passaré
- Pedras
- Pici
- Planalto Ayrton Senna
- Parque Santa Rosa
- Praia de Iracema
- Praia do Futuro I
- Praia do Futuro II
- Prefeito José Walter
- Presidente Kennedy
- Presidente Vargas
- Quintino Cunha
- Raquel de Queiroz
- Rodolfo Teófilo
- Sabiaguaba
- Salinas
- São Gerardo
- São João do Tauape
- Sapiranga
- Serrinha
- Serviluz
- Siqueira
- Varjota
- Vicente Pinzon
- Vila Ellery
- Vila Peri
- Vila União
- Vila Velha
Bairros de Maracanaú afetados pela suspensão de água
- Acaracuzinho
- Alto Alegre
- Alto da Mangueira
- Bandeirantes
- Bela Vista
- Cágado
- Centro de Maracanaú
- Cidade Nova
- Colônia Antônio Justa
- Conjunto Timbó
- Coqueiral
- DI 2000
- Horto
- Jaçanaú
- Jardim das Serras
- Jari
- Jenipapeiro
- Jereissati I
- Jereissati II
- Luzardo Viana
- Mucunã
- Nova Vida
- Novo Maracanaú
- Novo Oriente
- Olho D’água
- Parque Santa Maria
- Piratininga
- Santo Sátiro
- Siqueira
- Tijuca
- Urucutuba
Bairro de Aquiraz afetado pela suspensão de água
- Jacundá
Bairros de Itaitinga afetados pela suspensão de água
- Barrocão
- Caracanga
- Gereraú
- Jabuti
- Parque Dom Pedro
- Taveira
Bairros de Pacatuba afetados pela suspensão de água
- Alto Fechado
- Alvorada
- Bom Futuro
- Bom Retiro
- Forquilha
- Jereissati III
- Monguba
- Mongubeira
- Morada Buquês
- Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha)
- Morada das Flores
- Morada das Pétalas
- Orgulho do Ceará
- Pajuçara
- Pavuna
- Pitaguary
- Planalto Benjamin
- Timbó Velho
- Timbozinho
- Vila das Flores
Bairros de Caucaia afetados pela suspensão de água
- Arianópolis
- Araturi
- Barra Nova
- Bom Princípio
- Camurupim
- Capuan
- Carrapicho
- Catuana
- Centro de Caucaia
- Cumbuco
- Curicaca
- Emboaçá
- Guaié
- Guajiru
- Icaraí
- Iparana
- Itambé
- Jardim Icaraí
- Jurema
- Loteamento Granja Icaraí
- Loteamento Planalto Pacheco
- Marechal Rondon
- Mestre Antônio
- Metrópole
- Mirambé
- Nova Metrópole
- Pacheco
- Padre Romualdo
- Parque Albano
- Parque Deodato
- Parque Estrela
- Parque Leblon
- Parque Potira
- Paumirim
- Salina Margarida
- Sítios Novos
- Tabapuá
- Tabuba
- Tucunduba