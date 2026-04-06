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Fortaleza e cinco cidades da RMF terão falta de água nesta quarta-feira (8); veja lista

Cagece informou que fará reparos no sistema de abastecimento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Uma mão masculina aparece abrindo uma torneira de metal sobre uma pia, de onde cai uma única gota de água. O cenário de fundo mostra uma cozinha com azulejos brancos, uma tomada e utensílios domésticos, sugerindo uma situação de escassez ou racionamento.
Legenda: Suspensão no abastecimento de água pode afetar mais de 200 bairros em seis municípios cearenses.
Foto: Fabiane de Paula / SVM.

Um total de 203 bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana — sendo 106 só na Capital cearense — podem ser afetados por desabastecimento de água nesta quarta-feira (8). 

A suspensão irá acontecer por um serviço de reparos no sistema de abastecimento realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) em equipamentos que compõem o macrossistema de abastecimento da RMF.

Além de Fortaleza, os municípios de Maracanaú, Aquiraz, Itaitinga, Pacatuba e Caucaia também serão impactados pela execução dos trabalhos.

Segundo a Cagece, a interrupção de fornecimento de água da Estação de Tratamento Gavião (ETA Gavião) ocorrerá das 6 às 21 horas do dia 8

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Previsão de retomada do abastecimento de água

Ainda conforme a companhia, o abastecimento de água será retomado gradualmente após a conclusão do serviço. Em áreas elevadas ou distantes da estação de tratamento, o equilíbrio do sistema pode ser concluído em até 48 horas.

A Cagece também divulgou a lista completa de bairros das seis cidades que podem sofrer com a paralisação temporária no abastecimento de água ou com baixa vazão. 

Orientações da Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará orienta a população dos bairros a armazenar água com antecedência ao desabastecimento.

O recurso, segue a Cagece, deve ser usado de forma consciente, com prioridade de uso em atividades essenciais e consumo humano.

Bairros de Fortaleza afetados pela suspensão de água

  1. Álvaro Weyne
  2. Aeroporto
  3. Aerolândia
  4. Alagadiço
  5. Aldeota
  6. Alto da Balança
  7. Amadeu Furtado
  8. Antônio Bezerra
  9. Aracapé
  10. Água Fria
  11. Autran Nunes
  12. Barra do Ceará
  13. Bela Vista
  14. Benfica
  15. Bom Futuro
  16. Bom Jardim
  17. Bom Sucesso
  18. Caça e Pesca
  19. Cais do Porto
  20. Cajazeiras
  21. Cambeba
  22. Canindezinho
  23. Carlito Pamplona
  24. Centro
  25. Cidade 2000
  26. Cidade dos Funcionários
  27. Cocó
  28. Conjunto Ceará
  29. Conjunto Esperança
  30. Cristo Redentor
  31. Curió
  32. Damas
  33. Dendê
  34. Dias Macêdo
  35. Dionísio Torres
  36. Dom Lustosa
  37. Dunas
  38. Edson Queiroz
  39. Engenheiro Luciano Cavalcante
  40. Farias Brito
  41. Fátima
  42. Floresta
  43. Genibaú
  44. Granja Lisboa
  45. Granja Portugal
  46. Guararapes
  47. Henrique Jorge
  48. Itaoca
  49. Itaperi
  50. Jacarecanga
  51. Jardim América
  52. Jardim Cearense
  53. Jardim das Oliveiras
  54. Jardim Guanabara
  55. Jardim Iracema
  56. João XXIII
  57. Joaquim Távora
  58. Jóquei Clube
  59. José Bonifácio
  60. José de Alencar
  61. Lagoa Redonda
  62. Manoel Sátiro
  63. Maraponga
  64. Meireles
  65. Mondubim
  66. Monte Castelo
  67. Montese
  68. Moura Brasil
  69. Mucuripe
  70. Novo Mondubim
  71. Pan Americano
  72. Papicu
  73. Parangaba
  74. Parque Araxá
  75. Parque Dois Irmãos
  76. Parque Manibura
  77. Parque São José
  78. Parreão
  79. Passaré
  80. Pedras
  81. Pici
  82. Planalto Ayrton Senna
  83. Parque Santa Rosa
  84. Praia de Iracema
  85. Praia do Futuro I
  86. Praia do Futuro II
  87. Prefeito José Walter
  88. Presidente Kennedy
  89. Presidente Vargas
  90. Quintino Cunha
  91. Raquel de Queiroz
  92. Rodolfo Teófilo
  93. Sabiaguaba
  94. Salinas
  95. São Gerardo
  96. São João do Tauape
  97. Sapiranga
  98. Serrinha
  99. Serviluz
  100. Siqueira
  101. Varjota
  102. Vicente Pinzon
  103. Vila Ellery
  104. Vila Peri
  105. Vila União
  106. Vila Velha

Bairros de Maracanaú afetados pela suspensão de água

  1. Acaracuzinho
  2. Alto Alegre
  3. Alto da Mangueira
  4. Bandeirantes
  5. Bela Vista
  6. Cágado
  7. Centro de Maracanaú
  8. Cidade Nova
  9. Colônia Antônio Justa
  10. Conjunto Timbó
  11. Coqueiral
  12. DI 2000
  13. Horto
  14. Jaçanaú
  15. Jardim das Serras
  16. Jari
  17. Jenipapeiro
  18. Jereissati I
  19. Jereissati II
  20. Luzardo Viana
  21. Mucunã
  22. Nova Vida
  23. Novo Maracanaú
  24. Novo Oriente
  25. Olho D’água
  26. Parque Santa Maria
  27. Piratininga
  28. Santo Sátiro
  29. Siqueira
  30. Tijuca
  31. Urucutuba

Bairro de Aquiraz afetado pela suspensão de água

  1. Jacundá

Bairros de Itaitinga afetados pela suspensão de água

  1. Barrocão
  2. Caracanga
  3. Gereraú
  4. Jabuti
  5. Parque Dom Pedro
  6. Taveira

Bairros de Pacatuba afetados pela suspensão de água

  1. Alto Fechado
  2. Alvorada
  3. Bom Futuro
  4. Bom Retiro
  5. Forquilha
  6. Jereissati III
  7. Monguba
  8. Mongubeira
  9. Morada Buquês
  10. Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha)
  11. Morada das Flores
  12. Morada das Pétalas
  13. Orgulho do Ceará
  14. Pajuçara
  15. Pavuna
  16. Pitaguary
  17. Planalto Benjamin
  18. Timbó Velho
  19. Timbozinho
  20. Vila das Flores

Bairros de Caucaia afetados pela suspensão de água

  1. Arianópolis
  2. Araturi
  3. Barra Nova
  4. Bom Princípio
  5. Camurupim
  6. Capuan
  7. Carrapicho
  8. Catuana
  9. Centro de Caucaia
  10. Cumbuco
  11. Curicaca
  12. Emboaçá
  13. Guaié
  14. Guajiru
  15. Icaraí
  16. Iparana
  17. Itambé
  18. Jardim Icaraí
  19. Jurema
  20. Loteamento Granja Icaraí
  21. Loteamento Planalto Pacheco
  22. Marechal Rondon
  23. Mestre Antônio
  24. Metrópole
  25. Mirambé
  26. Nova Metrópole
  27. Pacheco
  28. Padre Romualdo
  29. Parque Albano
  30. Parque Deodato
  31. Parque Estrela
  32. Parque Leblon
  33. Parque Potira
  34. Paumirim
  35. Salina Margarida
  36. Sítios Novos
  37. Tabapuá
  38. Tabuba
  39. Tucunduba

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