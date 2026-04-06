Fortaleza e cinco cidades da RMF terão falta de água nesta quarta-feira (8); veja lista

Um total de 203 bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana — sendo 106 só na Capital cearense — podem ser afetados por desabastecimento de água nesta quarta-feira (8).

A suspensão irá acontecer por um serviço de reparos no sistema de abastecimento realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) em equipamentos que compõem o macrossistema de abastecimento da RMF.

Além de Fortaleza, os municípios de Maracanaú, Aquiraz, Itaitinga, Pacatuba e Caucaia também serão impactados pela execução dos trabalhos.

Segundo a Cagece, a interrupção de fornecimento de água da Estação de Tratamento Gavião (ETA Gavião) ocorrerá das 6 às 21 horas do dia 8.

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Previsão de retomada do abastecimento de água

Ainda conforme a companhia, o abastecimento de água será retomado gradualmente após a conclusão do serviço. Em áreas elevadas ou distantes da estação de tratamento, o equilíbrio do sistema pode ser concluído em até 48 horas.

A Cagece também divulgou a lista completa de bairros das seis cidades que podem sofrer com a paralisação temporária no abastecimento de água ou com baixa vazão.

Orientações da Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará orienta a população dos bairros a armazenar água com antecedência ao desabastecimento.

O recurso, segue a Cagece, deve ser usado de forma consciente, com prioridade de uso em atividades essenciais e consumo humano.

Bairros de Fortaleza afetados pela suspensão de água

Álvaro Weyne Aeroporto Aerolândia Alagadiço Aldeota Alto da Balança Amadeu Furtado Antônio Bezerra Aracapé Água Fria Autran Nunes Barra do Ceará Bela Vista Benfica Bom Futuro Bom Jardim Bom Sucesso Caça e Pesca Cais do Porto Cajazeiras Cambeba Canindezinho Carlito Pamplona Centro Cidade 2000 Cidade dos Funcionários Cocó Conjunto Ceará Conjunto Esperança Cristo Redentor Curió Damas Dendê Dias Macêdo Dionísio Torres Dom Lustosa Dunas Edson Queiroz Engenheiro Luciano Cavalcante Farias Brito Fátima Floresta Genibaú Granja Lisboa Granja Portugal Guararapes Henrique Jorge Itaoca Itaperi Jacarecanga Jardim América Jardim Cearense Jardim das Oliveiras Jardim Guanabara Jardim Iracema João XXIII Joaquim Távora Jóquei Clube José Bonifácio José de Alencar Lagoa Redonda Manoel Sátiro Maraponga Meireles Mondubim Monte Castelo Montese Moura Brasil Mucuripe Novo Mondubim Pan Americano Papicu Parangaba Parque Araxá Parque Dois Irmãos Parque Manibura Parque São José Parreão Passaré Pedras Pici Planalto Ayrton Senna Parque Santa Rosa Praia de Iracema Praia do Futuro I Praia do Futuro II Prefeito José Walter Presidente Kennedy Presidente Vargas Quintino Cunha Raquel de Queiroz Rodolfo Teófilo Sabiaguaba Salinas São Gerardo São João do Tauape Sapiranga Serrinha Serviluz Siqueira Varjota Vicente Pinzon Vila Ellery Vila Peri Vila União Vila Velha

Bairros de Maracanaú afetados pela suspensão de água

Acaracuzinho Alto Alegre Alto da Mangueira Bandeirantes Bela Vista Cágado Centro de Maracanaú Cidade Nova Colônia Antônio Justa Conjunto Timbó Coqueiral DI 2000 Horto Jaçanaú Jardim das Serras Jari Jenipapeiro Jereissati I Jereissati II Luzardo Viana Mucunã Nova Vida Novo Maracanaú Novo Oriente Olho D’água Parque Santa Maria Piratininga Santo Sátiro Siqueira Tijuca Urucutuba

Bairro de Aquiraz afetado pela suspensão de água

Jacundá

Bairros de Itaitinga afetados pela suspensão de água

Barrocão Caracanga Gereraú Jabuti Parque Dom Pedro Taveira

Bairros de Pacatuba afetados pela suspensão de água

Alto Fechado Alvorada Bom Futuro Bom Retiro Forquilha Jereissati III Monguba Mongubeira Morada Buquês Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha) Morada das Flores Morada das Pétalas Orgulho do Ceará Pajuçara Pavuna Pitaguary Planalto Benjamin Timbó Velho Timbozinho Vila das Flores

Bairros de Caucaia afetados pela suspensão de água