CE tem 85 cidades com aviso de chuvas intensas entre segunda (6) e terça-feira (7); veja locais
Há previsão de ventos intensos que variam de 40 a 60 km/h.
Após um fim de semana chuvoso em boa parte do Ceará, a segunda (6) e a terça-feira (7) no Estado devem permanecer com chuvas em 85 municípios, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O órgão publicou, na manhã de hoje, aviso de perigo potencial para chuvas intensas nos Sertões cearenses e nas regiões Noroeste, Sul, Norte e Centro-Sul do Estado.
A previsão indica precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros por dia, e ventos intensos que variam de 40 a 60 km/h.
Nos dois dias, há baixo risco de corte energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Para evitar acidentes, o Inmet recomenda alguns cuidados:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.
- Também não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de necessidade, buscar informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja as cidades com chuvas nesta segunda (6) e terça-feira (7):
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Amontada
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Barroquinha
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Campos Sales
- Canindé
- Cariré
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Chaval
- Coreaú
- Crateús
- Croatá
- Cruz
- Forquilha
- Frecheirinha
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Independência
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Irauçuba
- Itarema
- Itatira
- Jijoca de Jericoacoara
- Jucás
- Madalena
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Pacujá
- Parambu
- Pedra Branca
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixeramobim
- Reriutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará