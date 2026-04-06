CE tem 85 cidades com aviso de chuvas intensas entre segunda (6) e terça-feira (7); veja locais

Há previsão de ventos intensos que variam de 40 a 60 km/h.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Inmet recomenda cuidados para evitar acidentes.
Legenda: Inmet recomenda cuidados para evitar acidentes.
Foto: Davi Rocha.

Após um fim de semana chuvoso em boa parte do Ceará, a segunda (6) e a terça-feira (7) no Estado devem permanecer com chuvas em 85 municípios, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão publicou, na manhã de hoje, aviso de perigo potencial para chuvas intensas nos Sertões cearenses e nas regiões Noroeste, Sul, Norte e Centro-Sul do Estado.

A previsão indica precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros por dia, e ventos intensos que variam de 40 a 60 km/h.

Nos dois dias, há baixo risco de corte energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para evitar acidentes, o Inmet recomenda alguns cuidados: 

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. 
  • Também não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Em caso de necessidade, buscar informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades com chuvas nesta segunda (6) e terça-feira (7):

  • Acaraú
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Alcântaras
  • Altaneira
  • Amontada
  • Antonina do Norte
  • Ararendá
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Barroquinha
  • Bela Cruz
  • Boa Viagem
  • Camocim
  • Campos Sales
  • Canindé
  • Cariré
  • Cariús
  • Carnaubal
  • Catarina
  • Catunda
  • Chaval
  • Coreaú
  • Crateús
  • Croatá
  • Cruz
  • Forquilha
  • Frecheirinha
  • Graça
  • Granja
  • Groaíras
  • Guaraciaba do Norte
  • Hidrolândia
  • Ibiapina
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Irauçuba
  • Itarema
  • Itatira
  • Jijoca de Jericoacoara
  • Jucás
  • Madalena
  • Marco
  • Martinópole
  • Massapê
  • Meruoca
  • Miraíma
  • Mombaça
  • Monsenhor Tabosa
  • Moraújo
  • Morrinhos
  • Mucambo
  • Nova Olinda
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Pacujá
  • Parambu
  • Pedra Branca
  • Piquet Carneiro
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Potengi
  • Quiterianópolis
  • Quixeramobim
  • Reriutaba
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Acaraú
  • Santana do Cariri
  • Santa Quitéria
  • São Benedito
  • Senador Pompeu
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Tamboril
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Tianguá
  • Ubajara
  • Uruoca
  • Varjota
  • Viçosa do Ceará
 

