Todas as cidades do Ceará têm ‘perigo de chuvas intensas’ até sábado (4)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (2), um aviso de perigo para chuvas intensas em todos os 184 municípios do Ceará. A notificação teve início às 10h desta quinta e permanece válida até as 23h59 do sábado (4).

De acordo com o órgão, a previsão indica precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que variam de 60 a 100 km/h.

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Nesse cenário, os riscos são de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet recomenda alguns cuidados:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

Também não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Em caso de necessidade, buscar informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão para os próximos dias

Sobre a previsão do tempo, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para esta quinta-feira (2), prevê variação de nebulosidade, com céu parcialmente nublado a claro em diferentes regiões do estado.

Entre a tarde e a noite, as precipitações devem se concentrar no noroeste do estado, incluindo Ibiapaba, Litoral Norte e parte do Sertão Central e Inhamuns, além do sul, com destaque para o Cariri e a região Jaguaribana.

Na Sexta-feira Santa (3), a previsão indica céu variando de parcialmente nublado a claro, com precipitações no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Cariri e no centro-sul do Sertão Central e Inhamuns, principalmente entre a madrugada e o início da manhã.

Já no sábado (4), a tendência é de redução da nebulosidade e dos volumes de chuva, sobretudo no centro-sul do estado. Ainda assim, há possibilidade de precipitações no norte do Sertão Central e Inhamuns, além do noroeste e sul do Ceará.