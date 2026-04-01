CE tem 2 avisos de chuvas intensas nesta quarta (1º); veja cidades afetadas

O mês de abril se iniciou com dois avisos de chuvas para cidades do Ceará: um amarelo para 'perigo potencial', de precipitações intensas, e um laranja, que representa um grau mais elevado de 'perigo'.

A informação foi emitida nesta quarta-feira (1º) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e traz um indicativo válido até o fim do dia.

Todo o território cearense está sob o aviso amarelo, classificado como de 'perigo potencial'. Nesses locais, as precipitações devem variar entre 20 e 30 milímetros por hora - podendo chegar a 50 milímetros por dia - acompanhadas de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.

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Já o aviso laranja, que oferece “perigo” diante das condições climáticas, engloba 167 municípios do Ceará. Para essa área, o orgão prevê precipitações que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros no dia, acompanhadas de ventos intensos que variam entre 60 km/h e 100 km/h.

As áreas em laranja compreendem principalmente a região do Cariri, no sul do estado, incluindo alguns municípios como Assaré, Barbalha, Brejo Santo e Várzea Alegre. Além dessa região, cidades do Sertão de Sobral e do Vale do Jaguaribe aparecem na lista.

Apesar de ambos os avisos não representarem o grau máximo de severidade, eles ainda podem significar a possibilidade de alguns riscos como alagamentos, cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores e até descargas elétricas.

Previsão do tempo desta quarta-feira (1º)

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), cerca de 127 municípios já registraram chuvas entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (01).

Dentre aqueles com os maiores índices de precipitação estão o município de Pereiro, na região de Jaguaribana, com 143 milímetros, além dos municípios de Acaraú, com 103.3 milímetros e Cruz, com 93 milímetros, ambos situados no litoral norte do estado.

Para o período da tarde, a tendência é de céu entre nublado e parcialmente nublado, com chuvas em todas as macrorregiões cearenses, sendo mais expressivas no noroeste do estado.

Ainda segundo a Funceme, durante a noite, algumas chuvas de intensidade fraca a moderada podem atingir o centro-sul do estado. Além disso, é esperada uma leve nebulosidade no centro-norte, junto a uma baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e região da Ibiapaba.

Veja a lista completa de municípios sob aviso de 'perigo' do Inmet: