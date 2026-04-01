CE tem 2 avisos de chuvas intensas nesta quarta (1º); veja cidades afetadas
Há áreas em que as precipitações podem chegar a 100mm, com ventos intensos.
O mês de abril se iniciou com dois avisos de chuvas para cidades do Ceará: um amarelo para 'perigo potencial', de precipitações intensas, e um laranja, que representa um grau mais elevado de 'perigo'.
A informação foi emitida nesta quarta-feira (1º) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e traz um indicativo válido até o fim do dia.
Todo o território cearense está sob o aviso amarelo, classificado como de 'perigo potencial'. Nesses locais, as precipitações devem variar entre 20 e 30 milímetros por hora - podendo chegar a 50 milímetros por dia - acompanhadas de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.
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Já o aviso laranja, que oferece “perigo” diante das condições climáticas, engloba 167 municípios do Ceará. Para essa área, o orgão prevê precipitações que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros no dia, acompanhadas de ventos intensos que variam entre 60 km/h e 100 km/h.
As áreas em laranja compreendem principalmente a região do Cariri, no sul do estado, incluindo alguns municípios como Assaré, Barbalha, Brejo Santo e Várzea Alegre. Além dessa região, cidades do Sertão de Sobral e do Vale do Jaguaribe aparecem na lista.
Apesar de ambos os avisos não representarem o grau máximo de severidade, eles ainda podem significar a possibilidade de alguns riscos como alagamentos, cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores e até descargas elétricas.
Previsão do tempo desta quarta-feira (1º)
De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), cerca de 127 municípios já registraram chuvas entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (01).
Dentre aqueles com os maiores índices de precipitação estão o município de Pereiro, na região de Jaguaribana, com 143 milímetros, além dos municípios de Acaraú, com 103.3 milímetros e Cruz, com 93 milímetros, ambos situados no litoral norte do estado.
Para o período da tarde, a tendência é de céu entre nublado e parcialmente nublado, com chuvas em todas as macrorregiões cearenses, sendo mais expressivas no noroeste do estado.
Ainda segundo a Funceme, durante a noite, algumas chuvas de intensidade fraca a moderada podem atingir o centro-sul do estado. Além disso, é esperada uma leve nebulosidade no centro-norte, junto a uma baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e região da Ibiapaba.
Veja a lista completa de municípios sob aviso de 'perigo' do Inmet:
- Abaiara
- Acarape
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Alto Santo
- Amontada
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Aracoiaba
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barreira
- Barro
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Camocim
- Campos Sales
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Forquilha
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milagres
- Milhã
- Miraíma
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paraipaba
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pentecoste
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umari
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Recomendações do Inmet
Diante da previsão, o Inmet orienta que a população adote cuidados durante as chuvas e possíveis rajadas de vento.
Entre as recomendações estão:
- Evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.
*Estagiária supervisionada pelas jornalistas Mariana Lazari e Dahiana Araújo.