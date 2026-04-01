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CE tem 2 avisos de chuvas intensas nesta quarta (1º); veja cidades afetadas

Há áreas em que as precipitações podem chegar a 100mm, com ventos intensos.

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
Ceará
chuvas
Legenda: Precipitações podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora.
Foto: Davi Rocha/SVM.

O mês de abril se iniciou com dois avisos de chuvas para cidades do Ceará: um amarelo para 'perigo potencial', de precipitações intensas, e um laranja, que representa um grau mais elevado de 'perigo'.

A informação foi emitida nesta quarta-feira (1º) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e traz um indicativo válido até o fim do dia. 

Todo o território cearense está sob o aviso amarelo, classificado como de 'perigo potencial'. Nesses locais, as precipitações devem variar entre 20 e 30 milímetros por hora - podendo chegar a 50 milímetros por dia - acompanhadas de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.

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Já o aviso laranja, que oferece “perigo” diante das condições climáticas, engloba 167 municípios do Ceará. Para essa área, o orgão prevê precipitações que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros no dia, acompanhadas de ventos intensos que variam entre 60 km/h e 100 km/h

As áreas em laranja compreendem principalmente a região do Cariri, no sul do estado, incluindo alguns municípios como Assaré, Barbalha, Brejo Santo e Várzea Alegre. Além dessa região, cidades do Sertão de Sobral e do Vale do Jaguaribe aparecem na lista.

Apesar de ambos os avisos não representarem o grau máximo de severidade, eles ainda podem significar a possibilidade de alguns riscos como alagamentos, cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores e até descargas elétricas. 

Previsão do tempo desta quarta-feira (1º)

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), cerca de 127 municípios já registraram chuvas entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (01). 

Dentre aqueles com os maiores índices de precipitação estão o município de Pereiro, na região de Jaguaribana, com 143 milímetros, além dos municípios de Acaraú, com 103.3 milímetros e Cruz, com 93 milímetros, ambos situados no litoral norte do estado.

Para o período da tarde, a tendência é de céu entre nublado e parcialmente nublado, com chuvas em todas as macrorregiões cearenses, sendo mais expressivas no noroeste do estado.  

Ainda segundo a Funceme, durante a noite, algumas chuvas de intensidade fraca a moderada podem atingir o centro-sul do estado. Além disso, é esperada uma leve nebulosidade no centro-norte, junto a uma baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e região da Ibiapaba.

Veja a lista completa de municípios sob aviso de 'perigo' do Inmet:

  1. Abaiara
  2. Acarape
  3. Acaraú
  4. Acopiara
  5. Aiuaba
  6. Alcântaras
  7. Altaneira
  8. Alto Santo
  9. Amontada
  10. Antonina do Norte
  11. Apuiarés
  12. Aracoiaba
  13. Ararendá
  14. Araripe
  15. Aratuba
  16. Arneiroz
  17. Assaré
  18. Aurora
  19. Baixio
  20. Banabuiú
  21. Barbalha
  22. Barreira
  23. Barro
  24. Barroquinha
  25. Baturité
  26. Beberibe
  27. Bela Cruz
  28. Boa Viagem
  29. Brejo Santo
  30. Camocim
  31. Campos Sales
  32. Canindé
  33. Capistrano
  34. Caridade
  35. Cariré
  36. Caririaçu
  37. Cariús
  38. Carnaubal
  39. Cascavel
  40. Catarina
  41. Catunda
  42. Caucaia
  43. Cedro
  44. Chaval
  45. Choró
  46. Chorozinho
  47. Coreaú
  48. Crateús
  49. Crato
  50. Croatá
  51. Deputado Irapuan Pinheiro
  52. Ererê
  53. Farias Brito
  54. Forquilha
  55. Frecheirinha
  56. General Sampaio
  57. Graça
  58. Granja
  59. Granjeiro
  60. Groaíras
  61. Guaiúba
  62. Guaraciaba do Norte
  63. Guaramiranga
  64. Hidrolândia
  65. Ibaretama
  66. Ibiapina
  67. Ibicuitinga
  68. Icó
  69. Iguatu
  70. Independência
  71. Ipaporanga
  72. Ipaumirim
  73. Ipu
  74. Ipueiras
  75. Iracema
  76. Irauçuba
  77. Itapajé
  78. Itapipoca
  79. Itapiúna
  80. Itarema
  81. Itatira
  82. Jaguaretama
  83. Jaguaribara
  84. Jaguaribe
  85. Jardim
  86. Jati
  87. Juazeiro do Norte
  88. Jucás
  89. Lavras da Mangabeira
  90. Limoeiro do Norte
  91. Madalena
  92. Maranguape
  93. Marco
  94. Martinópole
  95. Massapê
  96. Mauriti
  97. Meruoca
  98. Milagres
  99. Milhã
  100. Miraíma
  101. Missão Velha
  102. Mombaça
  103. Monsenhor Tabosa
  104. Morada Nova
  105. Moraújo
  106. Morrinhos
  107. Mucambo
  108. Mulungu
  109. Nova Olinda
  110. Nova Russas
  111. Novo Oriente
  112. Ocara
  113. Orós
  114. Pacoti
  115. Pacujá
  116. Palhano
  117. Palmácia
  118. Paraipaba
  119. Parambu
  120. Paramoti
  121. Pedra Branca
  122. Penaforte
  123. Pentecoste
  124. Pereiro
  125. Piquet Carneiro
  126. Pires Ferreira
  127. Poranga
  128. Porteiras
  129. Potengi
  130. Potiretama
  131. Quiterianópolis
  132. Quixadá
  133. Quixelô
  134. Quixeramobim
  135. Quixeré
  136. Redenção
  137. Reriutaba
  138. Russas
  139. Saboeiro
  140. Salitre
  141. Santana do Acaraú
  142. Santana do Cariri
  143. Santa Quitéria
  144. São Benedito
  145. São Gonçalo do Amarante
  146. São João do Jaguaribe
  147. São Luís do Curu
  148. Senador Pompeu
  149. Senador Sá
  150. Sobral
  151. Solonópole
  152. Tabuleiro do Norte
  153. Tamboril
  154. Tarrafas
  155. Tauá
  156. Tejuçuoca
  157. Tianguá
  158. Trairi
  159. Tururu
  160. Ubajara
  161. Umari
  162. Umirim
  163. Uruburetama
  164. Uruoca
  165. Varjota
  166. Várzea Alegre
  167. Viçosa do Ceará
     

    Recomendações do Inmet

    Diante da previsão, o Inmet orienta que a população adote cuidados durante as chuvas e possíveis rajadas de vento.

    Entre as recomendações estão:

    • Evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;
    • Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
    • Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

    Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

    *Estagiária supervisionada pelas jornalistas Mariana Lazari e Dahiana Araújo. 

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