Bicicletas em Fortaleza: veja regras de circulação no trânsito
Ciclistas devem priorizar ciclofaixas e ciclovias.
As bicicletas são uma das principais alternativas de mobilidade urbana em Fortaleza. Sustentável e acessível, o modal exige atenção às normas de circulação para garantir a segurança de ciclistas e pedestres.
De acordo com informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), os ciclistas devem priorizar a circulação em ciclovias e ciclofaixas.
Quando essas estruturas não estiverem disponíveis, o deslocamento deve ocorrer pelos bordos da pista de rolamento, obedecendo o sentido da via.
Além disso, é importante evitar a circulação em locais que coloquem pedestres em risco, reforçando a necessidade de convivência segura no trânsito.
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Fiscalização e multas
Segundo a AMC, a legislação nacional não prevê penalidades específicas para ciclistas. Por isso, a atuação do órgão é prioritariamente educativa, com foco na conscientização.
Entre as ações estão abordagens em vias públicas, distribuição de materiais informativos e orientações diretas aos usuários.
Como funciona com as bicicletas elétricas?
Com as bicicletas elétricas, as regras podem ser diferentes. Em março de 2025, entrou em vigor a resolução 947 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que descreve as regras de circulação de equipamentos elétricos. Para que possa circular nas ciclofaixas e ciclovias, eles devem:
- Ter potência máxima de até 350 watts;
- Atingir velocidade máxima de 25 km/h;
- Funcionar somente quando o condutor pedalar, mesmo que um motor o auxilie na tarefa;
- Não possuir acelerador ou qualquer outro dispositivo de variação manual de potência;
- Contar com indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira e lateral, espelhos retrovisores em ambos os lados e pneus em condições mínimas de segurança;
- Uso obrigatório de capacete de ciclista.