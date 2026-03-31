Banhistas resgatam homem que se afogava na Beira Mar de Fortaleza

Um homem sofreu princípio de afogamento e foi resgatado por banhistas na Beira Mar de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (31).

Após ser retirado da água, testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos à vítima.

O homem, que não teve a identidade revelada, estava inconsciente e precisou passar por reanimação cardiorespiratória com uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA).

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Devido à gravidade, a vítima foi intubada ainda na âmbulância e encaminhada a uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o seu atual estado de saúde.