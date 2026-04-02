Micro-ônibus derrapa após chuvas e atinge calçadas em Juazeiro do Norte; veja vídeo
Apenas a motorista estava no veículo e ninguém ficou ferido.
Um micro-ônibus derrapou na ladeira do Horto, em Juazeiro do Norte, e atingiu calçadas após fortes chuvas no local. O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (1º). Apenas a motorista da empresa Vale Norte estava no veículo e ninguém ficou ferido.
Ao Diário do Nordeste, o gerente da empresa, Lânio Silva, detalhou que a condutora estava em baixa velocidade devido às chuvas e, após tentar frear o veículo, sentiu que ele estava derrapando. "Ela optou pela direção defensiva, que foi encostar o ônibus na primeira calçada que tinha", disse.
Com isso, acabou atingindo e quebrando parte das calçadas da via, mas não chegou a danificar nenhuma residência. A empresa realizou a retirada do veículo em seguida.
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Obra nas calçadas danificadas
Além disso, a Vale Norte também entrou em contato com os moradores para garantir a restauração das calçadas afetadas. O acidente ocorreu quando o ônibus estava voltando da estrada de acesso à estátua do Padre Cícero.
Lânio ainda acrescentou que a motorista não tinha se envolvido em nenhum incidente de trânsito e que é conhecida pela direção cautelosa.