Micro-ônibus derrapa após chuvas e atinge calçadas em Juazeiro do Norte; veja vídeo

Um micro-ônibus derrapou na ladeira do Horto, em Juazeiro do Norte, e atingiu calçadas após fortes chuvas no local. O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (1º). Apenas a motorista da empresa Vale Norte estava no veículo e ninguém ficou ferido.

Ao Diário do Nordeste, o gerente da empresa, Lânio Silva, detalhou que a condutora estava em baixa velocidade devido às chuvas e, após tentar frear o veículo, sentiu que ele estava derrapando. "Ela optou pela direção defensiva, que foi encostar o ônibus na primeira calçada que tinha", disse.

Com isso, acabou atingindo e quebrando parte das calçadas da via, mas não chegou a danificar nenhuma residência. A empresa realizou a retirada do veículo em seguida.

Veja também Ceará Sexta-feira Santa 2026: veja abre e fecha do feriado em Fortaleza Ceará Todas as cidades do Ceará têm ‘perigo de chuvas intensas’ até sábado (4)

Obra nas calçadas danificadas

Além disso, a Vale Norte também entrou em contato com os moradores para garantir a restauração das calçadas afetadas. O acidente ocorreu quando o ônibus estava voltando da estrada de acesso à estátua do Padre Cícero.

Lânio ainda acrescentou que a motorista não tinha se envolvido em nenhum incidente de trânsito e que é conhecida pela direção cautelosa.