Passageira cai de moto e é atropelada por ônibus na avenida 13 de Maio, em Fortaleza
Segundo o condutor da motocicleta, os dois foram surpreendidos por um carro que os ultrapassou.
Uma mulher morreu nesta segunda-feira (6), após se desequilibrar da moto em que trafegava como passageira e ser atropelada por um ônibus. O caso foi registrado na avenida Treze de Maio, no cruzamento com a avenida Oswaldo Studart, próximo ao Santuário de Fátima, em Fortaleza.
De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que atendeu à ocorrência, o condutor da motocicleta foi surpreendido por um carro que avançou à sua frente quando trafegava em direção ao bairro Aldeota.
Ele também contou aos agentes da autarquia que tentou frear, mas a pista estava molhada e o veículo derrapou, fazendo com que a passageira caísse na faixa da direita da via, por onde trafegava um ônibus municipal, que a atingiu. A vítima morreu no local — ela ainda não foi identificada formalmente.
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Imagens de ônibus serão analisadas
Em nota, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que solicitou as imagens das câmeras do veículo da linha 030-Siqueira/13 de Maio/Papicu para contribuir com a investigação e para avaliar a dinâmica do atropelamento.
O Diário do Nordeste também solicitou à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informações sobre o condutor do veículo que ultrapassou indevidamente a motocicleta e aguarda retorno para atualização desta matéria.