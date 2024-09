Ceará lança programa de rastreamento de motos para trabalhadores de aplicativos e mototaxistas

Motociclistas vinculados a aplicativos de transporte de pessoas e entrega de alimentos, além dos mototaxistas, podem contar com um novo serviço de segurança no Ceará. Nesta terça-feira (30), o governador Elmano de Freitas lançou o programa Moto Segura CE. Os cadastrados no sistema podem acionar as forças estaduais de Segurança para rastrear motos em casos de crimes de roubo ou furto.

Durante o lançamento, no Estacionamento da Arena Castelão, o Governo do Ceará iniciou a instalação gratuita do rastreador, que permite monitorar a localização da motocicleta, a partir da comunicação à Polícia.

Os interessados em ter acesso ao serviço precisam se cadastrar por meio do aplicativo "Meu Detran CE".

Por questão de segurança, apenas a equipe de instalação do aparelho terá a localização do equipamento dentro da moto. "Nem o proprietário da moto saberá para dificultar que o criminoso tenha acesso a essa informação", explicou Elmano.

Aparelho de ampla cobertura de sinal

Apesar de o serviço oferecer gratuitamente o rastreador, a instalação e o serviço de geolocalização do rastreamento, o beneficiário do programa precisa adquirir um chip multioperadora — dispositivo que possibilita o uso de mais de uma operadora para transmissão de dados. É recomendado o uso do modelo, pois ele consegue se comunicar com diferentes redes ao mesmo tempo.

Na realidade é um chip de tráfego de dados, é um chip multi. Ele captura o sinal de qualquer operadora. Por isso essa robustez. No dia que houver o furto, se houver algum tipo de deslocamento, você não perde a cobertura de sinal de nenhuma operadora. Esse chip é colocado dentro da moto e linkado ao rastreamento Francisco Antonio Martins Barbosa Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice)

No local do evento de lançamento, o Governo chegou a disponibilizar a venda do chip, mas o mesmo modelo pode ser adquirido em diferentes operadoras.

Conforme a lei 100/24, o serviço de monitoramento é prestado por pessoa jurídica contratada pela Etice.