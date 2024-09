Motorista de aplicativo é morto a tiros em Fortaleza

Um motorista de aplicativo foi morto a tiros na noite de sábado (29), em Fortaleza. O homem, identificado como Jhonata Lima, tinha 25 anos, e foi vítima do homicídio no bairro Pedras. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará.

Informações preliminares de pessoas que estavam no local indicavam que o motorista foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). Contudo, as investigações oficiais apuram um homicídio doloso. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE foram acionadas e realizaram diligências no local.

O DHPP segue com as diligências em andamento para elucidar o caso, além de identificar e capturar os suspeitos da ação criminosa.

A Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Ceará (AMAP) informou que Jhonata estava trabalhando quando foi assassinado. A entidade lamentou a morte do profissional e cobrou que os responsáveis pelo crime sejam identificados e punidos.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.