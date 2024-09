Condutor de moto que levava jovem atropelado por ônibus se apresenta em delegacia

O motociclista que levava o jovem que morreu atropelado por um ônibus se apresentou em uma delegacia, foi ouvido e depois liberado. Ele teria passado um sinal vermelho e, ao entrar na frente do coletivo, o 'garupeiro' se desequilibra e cai. Neste momento, o motorista do ônibus não consegue parar e atinge o jovem no chão.

O acidente aconteceu na Avenida 13 de Maio, perto da Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (27). O jovem que morreu é João Victor Fontenele Eloia, de 21 anos. Ele era estudante do curso de Engenharia de Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que "na noite dessa sexta-feira (27), o homem se apresentou espontaneamente em uma unidade da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde prestou esclarecimentos sobre os fatos".

As investigações estão a cargo do 11º Distrito Policial (DP). Depoimentos estão sendo colhidos e diligências feitas, buscando a elucidação do caso.

João Victor chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor da motocicleta fugiu do local. Já o do ônibus foi quem teria chamado o socorro. O jovem morreu utilizando o serviço de transporte por aplicativo da 99.

Em nota, a empresa disse que lamenta profundamente o caso e informou ainda que, assim que o relato foi registrado na Central de Segurança, bloqueou imediatamente o perfil do motociclista e mobilizou uma equipe especializada, que busca contato com os familiares do passageiro para oferecer acolhimento e informações sobre o acionamento do seguro.

"A empresa está à disposição para colaborar com as autoridades."