Trio é preso com 28 kg de skunk escondidos em potes de manteiga em Fortaleza; veja vídeo

Um trio foi preso com 28 kg de skunk, um tipo de maconha mais forte, escondidos em potes de manteiga, no bairro Padre Andrade, zona oeste de Fortaleza, nesse último sábado (25). A operação foi realizada em conjunto pela Delegacia de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e pela Receita Federal (RF).

Investigadores da Denarc e auditores da RF monitoravam um suspeito de 30 anos, após receberem informações de que ele estaria envolvido com tráfico de drogas na região do Padre Andrade.

As prisões ocorreram após um homem de 33 anos, com passagens policiais por ameaça, resistência e promoção de tumulto, e outro de 25 anos, serem flagrados recebendo caixas no setor de cargas do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.

Eles colocaram os itens no bagageiro de um carro modelo Polo e seguiram com direção à residência do suspeito inicial, que seria comparsa deles. Ao chegarem perto da casa do homem, policiais interceptaram a dupla e conseguiram prender o terceiro.

"Diante disso, os três homens foram conduzidos para a sede da Denarc, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico", informou a PCCE, em nota.

Carga de manteiga de búfala gerou suspeita

De acordo com a Receita Federal, na última sexta-feira (24), um trabalho de análise de riscos da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho identificou uma carga aérea suspeita proveniente de Manaus, no Amazonas. O item foi declarado como 65 kg de manteiga de búfala.

Legenda: Carga de manteiga de búfala escondia 28 kg de maconha. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Quando a carga pousou em Fortaleza na madrugada do dia seguinte, os agentes caninos da Receita Aegon, Bachar, Ithor e Saymon detectaram a possível presença de entorpecentes.

"A sinalização dos agentes, aliada aos demais elementos da análise de risco, reforçou a elevada probabilidade de tráfico de substâncias entorpecentes", pontuou a RF.

De posse das informações, o órgão comunicou o fato à Denarc, que realizou as diligências que terminaram na captura dos suspeitos. No dia da prisão, o cão policial Faruk auxiliou os policiais e a encontrarem a maconha, que estava escondida em latas de manteiga.