Fortaleza tem redução de quase 60% nos assassinatos no primeiro trimestre de 2026

As mortes violentas seguem em queda no Ceará. Nesta terça-feira (7), o governador do Estado, Elmano de Freitas, apresenta os índices dos crimes violentos registrados no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Em coletiva de imprensa que marcou a entrega do Centro Integrado de Videomonitoramento de Fortaleza, Elmano destacou a redução de cerca de 60% dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que englobam homicídios (inclusive feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte, em Fortaleza.

O número é referente aos três primeiros meses deste ano. Já quando comparados março do ano passado e março deste ano, conforme o governador, a diminuição é de 64%, na Capital. De Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), o número alcança redução de quase 50%.

Os dados referentes a outros municípios e a nível estadual devem ser divulgados ainda nesta terça-feira (7).

O governador pontua que a queda nos assassinatos se deve a um trabalho integrado entre as Forças de Segurança e, em Fortaleza, com a participação da Guarda Municipal: "devemos terminar o ano entre as 10 cidades menos violentas do país", disse Elmano, acerca de uma expectativa ainda referente à Capital.

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SEMANA SANTA

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou nessa segunda-feira (6) que na Semana Santa de 2026 foram contabilizados 10 CVLIs no Estado.

Em 2025, a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à SSPDS, registrou 24 casos. Os números apontam que a redução foi de 58,33%, sendo a Semana Santa de 2026 a menos violenta em 17 anos.

O número de CVLIs no período é o menor desde 2009, quando se iniciou o levantamento de dados sobre crimes cometidos no Ceará com essa metodologia.