Corredor morre após passar mal durante prova e ser internado com urina preta

Um homem de 50 anos morreu em Caruaru, no agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (24), após participar de uma corrida de 14 quilômetros, no domingo (21). O corredor estava com uma doença ocasionada por uma lesão muscular que deixa a urina preta. As informações são do g1.

Dorgival Celerino do Nascimento deu entrada em uma unidade hospitalar com complicações provocadas por rabdomiólise, pois não se sentiu bem durante a prova.

O homem estava em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional do Agreste (HRA), desde a última segunda-feira (22). Em nota, o hospital informou que a causa da morte do corredor foi hepatite fulminante e rabdomiólise.

O que é rabdomiólise

A doença pode ser ocasionada pelo esforço excessivo durante atividades físicas ou por falta de preparo para atividades. A influenciadora Kamila Rigobeli viralizou nas redes sociais após relatar que havia adquirido a doença.

Conforme o Ministério da Saúde, a "rabdomiólise é uma síndrome decorrente da lesão de células musculares esqueléticas, com a consequente liberação de substâncias intracelulares na circulação, e desencadeia um quadro com início súbito de rigidez e dores musculares".

A doença pode ser causada por atividades físicas, eventos traumáticos, genéticos e até tóxicos. Estudos classificam que o período de incubação da condição é de cerca de 24 horas.

