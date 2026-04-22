Elmano envia à Alece projeto que cria 3,5 mil cargos de soldado da Polícia Militar do Ceará
Objetivo é aproveitar candidatos aprovados no último concurso público da PMCE.
O Governo do Estado enviou, nesta quarta-feira (22), uma mensagem à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para criar 3,5 mil cargos de soldado da Polícia Militar (PMCE). A proposta prevê que as vagas serão preenchidas a partir do aproveitamento de candidatos aprovados do último concurso público da corporação, realizado no ano passado.
A proposição do Executivo estadual está no expediente da sessão da Alece desta quinta-feira (23). Na ocasião, a medida pode ganhar regime de urgência e ser votada no mesmo dia.
Em caso de aprovação, o PL 49/26 criará 3,5 mil cargos de provimento efetivo de soldado, no quadro da Polícia Militar do Ceará. A proposta é que esses cargos sejam providos ao longo do prazo de validade do concurso público da corporação.
Em 24 de março, a Alece já havia autorizado a convocação de novos candidatos aprovados na seleção de soldado da PMCE, quebrando a cláusula de barreira do certame de 2025. Para isso, o candidato precisa ter obtido nota igual ou superior à mínima exigida para aprovação na prova objetiva, além de não ter sido eliminado nas etapas subsequentes da disputa.
O edital da seleção do Governo do Ceará para o cargo da Polícia Militar foi lançado em abril de 2025, com mil vagas efetivas, além de 500 para cadastro de reserva. Atualmente, o concurso está na etapa de “investigação social”, quinta e última do processo, antes da fase de formação dos profissionais.
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AMPLIAÇÃO DE VAGAS EM CONCURSOS
A medida se juntará a um projeto do Governo com o mesmo teor, mas no âmbito da Polícia Civil do Ceará, aprovado pelos deputados no início de abril. O projeto criou 2 mil cargos de investigador da PCCE, quebrando a cláusula de barreira do concurso lançado em maio de 2025.
No mesmo sentido, dois concursos públicos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) também tiveram o número de vagas originais ampliado: para soldado e 2º Tenente, ambos do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM). Os certames foram lançados em 2025.
Em ambos os casos, a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS-CE) ainda divulgará o cronograma da nova rodada de convocações.