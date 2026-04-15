Partidos confirmam indicação de líderes na Alece após atraso por conta da janela eleitoral
Assembleia Legislativa registrou mudanças nas bancadas a partir das migrações partidárias do último mês.
A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) oficializou, nesta quarta-feira (15), a relação de líderes e vice-líderes dos partidos na Casa. A confirmação encerra os impasses em torno do atraso das indicações de algumas bancadas, que aguardavam o resultado da janela partidária entre os deputados.
O regimento interno da Alece prevê que a escolha dos líderes deve ser comunicada à Mesa Diretora no início de cada sessão legislativa ou após a formação do bloco parlamentar, com a chancela da maioria absoluta dos integrantes da representação. Em 2026, a Casa abriu os trabalhos em 2 de fevereiro, com a leitura da Mensagem do governador Elmano de Freitas (PT).
Contudo, algumas agremiações atrasaram as indicações para esperar pelo troca-troca de siglas da janela partidária, como o PSD, o PSDB, o Republicanos e o MDB. Entre 5 de março e 3 de abril, deputados estaduais, distritais e federais podiam mudar de legenda sem o risco de perder o mandato por infidelidade.
As mudanças do período mexeram com a configuração da Assembleia. Enquanto algumas bancadas inflaram de tamanho, outras desapareceram na Casa, como foi o caso do PDT e do União Brasil.
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Até o final de fevereiro, apenas sete líderes haviam sido indicados pelos partidos. Na relação final desta quarta, a lista é composta por 11 deputados nas funções de liderança.
CONFIRA RELAÇÃO DE LÍDERES E VICE-LÍDERES DA ALECE
|PARTIDO
|LÍDER
|VICE-LÍDER(S)
|Liderança do Governo
|Guilherme Sampaio (PT)
|
Agenor Neto (MDB) - Guilherme Landim (PSB)
|PSDB
|Cláudio Pinho
|Heitor Férrer
|Psol
|Renato Roseno
|-
|PP
|Zezinho Albuquerque
|-
|PSD
|Simão Pedro
|Luana Régia
|PL
|Dra. Silvana
|Lucinildo Frota
|PSB
|Marcos Sobreira
|Sérgio Aguiar - Guilherme Bismarck
|Federação PT, PCdoB e PV
|Missias Dias
|Jô Farias - Moisés Braz
|Mobiliza
|Tomaz Holanda
|-
|Republicanos
|David Durand
|Fernando Hugo
|MDB
|Ap. Luiz Henrique
|Davi de Raimundão
FUNÇÃO DE LIDERANÇA
Pelo regimento interno da Alece, o líder partidário é responsável por expressar o ponto de vista de seu partido na Casa, podendo indicar os deputados para integrar as comissões técnicas e encaminhar votações das bancadas.
Além disso, eles são responsáveis por fazer uso da palavra em caráter excepcional, exceto na Ordem do Dia ou durante discurso de orador na tribuna; propor emendas na fase de discussão de matérias; solicitar uso da palavra em qualquer momento da sessão para comunicação urgente; inscrever membros da bancada no horário reservado às lideranças, entre outras funções.
Como procedimento, o partido deve comunicar a escolha dos nomes à Mesa Diretora da Alece, em documento com a assinatura da maioria absoluta dos integrantes da representação. Depois, a indicação é lida no expediente da sessão legislativa e, então, oficializada.