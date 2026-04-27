Falha na drenagem pode ter provocado cratera na CE-025, diz SOP

O deslizamento de asfalto e abertura de uma cratera na CE-025, em Aquiraz, podem ter sido provocados por uma falha na drenagem, informou Saullo Câmara, gerente da Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE), em entrevista à Verdinha FM na noite desta segunda-feira (27).

O incidente ocorreu nesta madrugada em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, e deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. Três veículos foram "engolidos" pela cratera e retirados com o auxílio de uma retroescavadeira.

"A hipótese inicial foi uma falha na drenagem, que colapsou e acabou carregando o material. As equipes já começaram a atuar fazendo a recomposição do pavimento, mas o caso ainda está em investigação", disse Saullo Câmara sobre os levantamentos preliminares da SOP, após verificação e liberação da Perícia Forense no local.

Ainda de acordo com o gerente, a Pefoce já iniciou o levantamento, mas ainda não há prazo para entregar o documento que informará a causa exata do deslizamento.

Primeiras contenções

Entre as primeiras ações para recomposição do aterro, foi realizada uma limpeza de material que estava solto na via e foi retirado um poste que corria risco de desabamento.

Devido à previsão de chuva durante esta madrugada, também foi feita uma contenção. A área foi protegida com uma espécie de capa, para evitar mais erosão do material solto na cratera, explicou Saullo Câmara na entrevista ao jornalista Alânio Pereira no Verdinha Notícias.

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Recuperação de rodovia deve levar 10 dias

O trecho da CE-025 onde a cratera se abriu deve levar até dez dias para ser recuperado, conforme previsão da SOP. Segundo a pasta, o trecho está bloqueado e isolado nos dois sentidos para a segurança dos usuários, e equipes técnicas do Governo do Estado avaliam as condições da via.

Motoristas em trânsito pelo local deverão utilizar as CE-010 e CE-040 como rotas alternativas, tanto no sentido Fortaleza - Porto das Dunas, como no trajeto inverso.

O acidente

O acidente aconteceu no sentido Aquiraz-Fortaleza, no trecho que liga o Porto das Dunas à Avenida Maestro Lisboa. Chovia forte na região, quando o asfalto cedeu. Pelo menos um carro e duas motocicletas caíram no buraco, deixando uma pessoa morta.

Pelo menos três pessoas foram vítimas nessa ocorrência. Além do óbito de um motociclista, uma pessoa foi levada a um hospital de Aquiraz e outra foi liberada ainda no local. O carro que caiu no buraco estava a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes com consulta marcada em Fortaleza.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram três veículos no fundo da cratera, sendo um carro e duas motos. Outro carro não chegou a cair, mas ficou com uma das rodas pendurada.

O Samu Ceará informou ter sido acionado por volta das 5h20, mas ao chegar ao local constatou o óbito de uma das vítimas. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Ceará informou ter atuado na retirada de uma das vítimas, que estava soterrada, mas ela foi resgatada sem vida.