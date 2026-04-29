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Ônibus colide em caminhão, deixa feridos e bloqueia trecho da CE-040 em Cascavel

Samu levou paciente para Upa do município e ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:00)
Ceará
Ônibus ficou com frente destruída com o impacto no caminhão.
Legenda: Ônibus ficou com frente destruída com o impacto no caminhão.
Foto: Davi César/SVM

Um ônibus que seguia de Natal (RN) para Fortaleza (CE) colidiu na traseira de um caminhão na madrugada desta quarta-feira (29), no km 56 da CE-040, na entrada do município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. O acidente deixou feridos e provocou o bloqueio total das duas faixas da rodovia no sentido da capital cearense.

A Expresso Guanabara, responsável pelo ônibus, informou em nota que o acidente ocorreu por volta de 4h40. As primeiras informações apuradas pela empresa indicam que o veículo colidiu com um caminhão que "se encontrava parado parcialmente na pista, sem sinalização".

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Conforme a empresa, o trecho do local do acidente estava escuro e chovia no momento da ocorrência.

De acordo com a apuração da TV Verdes Mares, o ônibus transportava cerca de 20 passageiros, além do motorista, que viajavam desde a madrugada pelas estradas do Rio Grande do Norte até o Ceará.

A dinâmica do acidente ainda é apurada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), e a causa não foi oficialmente informada.

O ônibus atingiu um caminhão que transportava sal e seguia em direção a Fortaleza. O motorista do caminhão não ficou ferido e relatou apenas o susto com a batida.

Samu realizou resgate de vítimas

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas. Ao todo, três passageiros apresentaram ferimentos mais graves, mas todos estavam conscientes no momento do atendimento. Quatro pessoas tiveram traumas leves e foram liberadas no local, sem necessidade de encaminhamento hospitalar.

Outros dois feridos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cascavel. Já a vítima em estado mais grave, uma mulher de 37 anos, sofreu fraturas na região da coxa e do tornozelo e foi transferida para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

A maioria dos passageiros não se feriu e seguiu viagem em outro veículo disponibilizado pela empresa responsável pelo transporte, que prestou apoio no local.

Por conta do acidente, a PRE interditou as duas faixas da CE-040 no sentido Fortaleza e passou a desviar o tráfego por uma estrada carroçável à direita da via, com acesso à localidade de Mirante da Serra, em Cascavel. O fluxo na região segue sendo monitorado pelas autoridades.

Veja nota completa da empresa de ônibus:

"A Expresso Guanabara informa que um de seus ônibus, que fazia o trajeto Natal x Fortaleza, se envolveu em um acidente por volta de 4h40 desta quarta-feira (29), na altura de Cascavel (CE).

As primeiras informações apuradas pela empresa indicam que o veículo colidiu com um caminhão que se encontrava parado parcialmente na pista, sem sinalização, em um trecho onde ainda estava escuro e chovia no momento da ocorrência.

Todos os passageiros foram retirados do ônibus com segurança. Três passageiros tiveram ferimentos de baixa complexidade: dois foram encaminhados à UPA de Cascavel com escoriações leves e uma passageira foi transferida para o IJF, em Fortaleza, com fratura na perna. Os demais passageiros e o motorista não necessitaram de hospitalização.

A empresa mobilizou equipes imediatamente para prestar assistência aos passageiros e segue acompanhando a ocorrência, colaborando com as autoridades para o completo esclarecimento do caso".


 

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