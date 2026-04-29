Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza soma quase 1.800 pontos vulneráveis à proliferação do mosquito da dengue; veja bairros

Cuidados domésticos e vigilância ambiental são essenciais contra o mosquito Aedes aegypti.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Um agente de vigilância ambiental, visto de costas, inspeciona calhas de chuva no telhado de uma casa em um beco estreito. Ele utiliza as mãos para verificar possíveis acúmulos de água parada que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.
Legenda: Novas tecnologias devem ajudar complementar trabalho de agentes de endemias em áreas de difícil acesso.
Foto: Fabiane de Paula.

A preocupação com a circulação de doenças como dengue, chikungunya e zika aumenta no período chuvoso no Ceará, entre janeiro e maio, época em que os índices de infestação historicamente atingem seus picos. O monitoramento permanente da Prefeitura de Fortaleza identificou que a cidade possui 1.788 pontos classificados como vulneráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti, animal que transmite as doenças.

Esses locais são caracterizados por uma grande concentração de depósitos preferenciais para a desova ou pela facilidade de introdução do vetor, recebendo inspeções quinzenais e, quando indicado, a aplicação de controle químico.

Os dados constam no novo Plano Municipal de Contingência para o Controle e Enfrentamento de Epidemias por Arboviroses para 2026, elaborado pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covis) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e aprovado no último dia 24. O documento traça o mapa de riscos da Capital e estratégias para conter as doenças. 

Veja também

teaser image
Ceará

CE tem menor número de mortes por dengue em 18 anos, mas retorno de vírus gera alerta

teaser image
Ceará

Maranguape inicia vacinação em massa contra a dengue

O coordenador da Covis, Josete Malheiro, explica que os chamados "pontos estratégicos" são locais com alta rotatividade de materiais ou grande fluxo de pessoas. Eles incluem sucatas, ferros-velhos, centros de reciclagem, ecopontos, prédios antigos, praças e escolas. 

Grandes canteiros de obras, tanto públicos quanto privados – como as obras do Metrofor –, também entram nessa categoria e passam por vistorias frequentes para a eliminação de focos, buscando minimizar a proliferação descontrolada nos bairros correspondentes.

“O principal tipo de foco de mosquito está em médios reservatórios: baldes, tonéis e tinas. Depois, seguem-se as calhas e os reservatórios menores. Isso favorece a proliferação do mosquito tanto no período da quadra chuvosa quanto no período da estiagem”, detalha.

Mapa de calor da cidade de Fortaleza exibindo a densidade de focos do mosquito da dengue. Diversos pontos verdes e amarelos estão espalhados por quase todo o território urbano, com maior concentração nas zonas norte e oeste da capital.
Legenda: Mapa de pontos estratégicos de depósitos de ovos do mosquito Aedes aegypti.
Foto: Covis/SMS.

Clima favorável

O documento da SMS explica que as condições climáticas de Fortaleza, especialmente pela combinação de calor e umidade, funcionam como um “gatilho” para a postura de ovos e aumentam significativamente a sobrevida das fêmeas do mosquito.

Segundo Josete Malheiro, o inseto está “completamente ambientado” ao convívio urbano e tem demonstrado uma alta capacidade de adaptação, chegando a proliferar em climas frios, como observado recentemente em Estados da região Sul do Brasil. 

No contexto local, essa resistência é potencializada por hábitos culturais de armazenamento de água em reservatórios abertos, o que mantém o risco de transmissão ativo mesmo fora da quadra chuvosa (fevereiro a maio) e durante o período mais seco.

Veja também

teaser image
Eliziane Correia

Arboviroses e maternidade: os riscos invisíveis que atravessam a gestação

teaser image
Ser Saúde

Repelente mais eficaz e mais barato contra o Aedes aegypti é desenvolvido por mãe, filho e pesquisadores do IFCE e UFC

Apesar disso, atualmente, Fortaleza apresenta uma transmissão de arboviroses dentro do padrão endêmico. Para a dengue, o Município registrou 301 casos confirmados em 2025, uma média de apenas 25 por mês (no ano anterior, foram 3.211, ou 267 mensais). Conforme o coordenador, até o momento em 2026, a cidade registrou 44 casos.

Após ondas epidêmicas em 2017 e 2022, a Cidade também vive um cenário de baixa transmissão de chikungunya, com 57 casos em 2025. Quanto à zika, a Capital não teve registros confirmados entre os anos de 2021 e 2025.

Mesmo com relativa tranquilidade, o Plano emite um alerta para a possível introdução do sorotipo 3 da dengue. Ele já circula em outros municípios do Ceará e representa risco epidemiológico, uma vez que grande parte da população fortalezense nunca foi infectada.

Áreas de maior risco

O perfil das áreas mais vulneráveis de Fortaleza está diretamente ligado à alta densidade demográfica e a problemas de infraestrutura urbana. Bairros mais populosos, que concentram mais de 50 mil habitantes, exigem atenção redobrada das equipes de saúde. A lista inclui territórios como:

  • Jangurussu;
  • Barra do Ceará;
  • Granja Lisboa;
  • Mondubim;
  • Passaré;
  • Prefeito José Walter;
  • Vila Velha.

Conforme o Plano, a distribuição dos pontos estratégicos e áreas de vulnerabilidade para arboviroses revela uma dispersão para toda a Cidade, mas uma concentração crítica nas zonas oeste e noroeste da Capital. As áreas sob jurisdição das antigas Regionais I e III apresentam a maior densidade de pontos. 

Bairros como Barra do Ceará, Pirambu, Vila Velha e Quintino Cunha, além da região que compreende o Grande Bom Jardim e o Grande Pirambu, exibem aglomerados intensos de pontos verdes e “pontos quentes” (áreas em laranja/vermelho no mapa de calor).

Em contrapartida, o mapa aponta menor presença de pontos à medida que se avança para o sudeste e o extremo sul da Cidade. Áreas nobres ou de ocupação mais recente, como o Meireles, Aldeota e Cocó (Regional II), embora possuam pontos isolados, não demonstram a mesma situação de vulnerabilidade observada na área oeste. 

Da mesma forma, bairros como Sabiaguaba, Cidade dos Funcionários, José de Alencar e a região da Sapiranga aparecem visualmente mais “descobertos” no mapa de pontos estratégicos, sugerindo uma menor incidência de fatores de risco.

Conforme o Plano, locais com fornecimento irregular de água – que obriga moradores a manterem reservatórios ao nível do solo – e descarte inadequado de lixo são considerados focos críticos para a manutenção da infestação.

Três agentes de endemias da Prefeitura de Fortaleza, vestindo coletes azuis, conversam com uma moradora à porta de sua residência. A ação educativa ocorre em uma calçada próxima a um cruzamento, com o objetivo de orientar sobre a prevenção da dengue.
Legenda: Conscientização permanente da população nos cuidados com os focos é trabalho de rotina.
Foto: Fabiane de Paula.

Segundo Josete, embora a infestação possa ocorrer em qualquer parte da capital, inclusive em áreas nobres, algumas regiões apresentam maior suscetibilidade histórica. Ele destaca bairros como Pedras, Conjunto Ceará, Granja Portugal, Planalto Ayrton Senna, Jangurussu e Prefeito José Walter como áreas de atenção constante. 

O coordenador aponta ainda que locais com muitos terrenos abertos ou em transição de ocupação, como o Guararapes e a Sapiranga, além de bairros tradicionais como a Praia de Iracema e Jacarecanga, demandam um monitoramento rigoroso devido ao comportamento sazonal e oscilante do vetor.

“Em outra frente, fazemos o controle nos nossos mananciais. A Cidade tem muitos córregos, riachos e galerias pluviais, e encontramos situações em que o lixo acaba represando a água. Temos uma equipe que faz a pesquisa nesses pontos e utiliza controle químico ou o peixamento (uso de peixes que comem larvas). Ao mesmo tempo, acionamos a Defesa Civil para a desobstrução e remoção de lixo. Tudo isso ocorre simultaneamente”, explica.

Estratégias de combate

Para enfrentar esse cenário complexo, a SMS implementa uma série de estratégias de combate ao longo de todo o ano. Segundo o coordenador da Covis, as frentes mais importantes envolvem ações de mobilização social e educação, com foco em transformar o comportamento da população. 

De forma prática, as ações detalhadas no Plano incluem:

  • Monitoramento tecnológico: expansão da rede de monitoramento para 784 ovitrampas (armadilhas para a captura de ovos depositados pelas fêmeas) em todos os 121 bairros da cidade;
  • Operação Quintal Limpo: estímulo à limpeza e remoção de resíduos das residências, com a dedicação de pelo menos 10 minutos semanais para inspecionar e eliminar focos do mosquito;
  • Vacinação: seguimento da campanha contra a dengue para o público de 10 a 14 anos, disponível nas 134 postos de saúde de Fortaleza;
  • Assistência: em caso de epidemia confirmada, o plano prevê a ampliação de 15 leitos nas UPAs municipais para reduzir o tempo de espera e garantir hidratação venosa imediata aos pacientes com sinais de alarme;
  • Bloqueio de casos: quando há o diagnóstico de um caso confirmado de dengue, faz-se um bloqueio de cinco quarteirões no entorno, com fumacê, a partir do ponto georreferenciado do paciente.

Além disso, a estratégia de mutirões é intensificada em áreas críticas, onde grandes grupos de agentes de endemias atuam simultaneamente para eliminar focos e realizar o bloqueio espacial de mosquitos adultos, o que aumenta a eficácia das ações, o engajamento das comunidades e a sensação de segurança das equipes.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Duas estátuas de Nossa Senhora de Fátima posicionadas no altar de uma igreja. A imagem em primeiro plano veste manto branco com detalhes dourados e segura um terço, enquanto a segunda imagem, ao fundo, está emoldurada por um nicho azul que simula o céu com nuvens.
Ceará

Imagem de Nossa Senhora de Fátima fica ‘presa’ na alfândega de Fortaleza; igrejas buscam liberação

Receita Federal solicitou documentos para autorizar saída.

Nicolas Paulino
Há 53 minutos
Imagem da orla de Fortaleza para matéria sobre Dia do Trabalhador: veja o que abre e fecha no feriado da próxima sexta (1°), em Fortaleza.
Ceará

Dia do Trabalho: veja o que abre e fecha no feriado da próxima sexta (1º), em Fortaleza

Alguns serviços terão horários alterados por conta da data.

Redação
Há 1 hora
Um agente de vigilância ambiental, visto de costas, inspeciona calhas de chuva no telhado de uma casa em um beco estreito. Ele utiliza as mãos para verificar possíveis acúmulos de água parada que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.
Ceará

Fortaleza soma quase 1.800 pontos vulneráveis à proliferação do mosquito da dengue; veja bairros

Cuidados domésticos e vigilância ambiental são essenciais contra o mosquito Aedes aegypti.

Nicolas Paulino
Há 2 horas
Hotel que desabou em Tianguá.
Ceará

MPCE cobra esclarecimentos após desabamento de hotel em Tianguá

Órgãos devem informar providências tomadas após colapso que deixou uma pessoa morta.

Redação
29 de Abril de 2026
Ônibus ficou com frente destruída com o impacto no caminhão.
Ceará

Ônibus colide em caminhão, deixa feridos e bloqueia trecho da CE-040 em Cascavel

Samu levou paciente para Upa do município e ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Redação
29 de Abril de 2026
Fachada do Parque Zoobotânico de Fortaleza, equipamento da Prefeitura de Fortaleza
Ceará

Fortaleza celebra 300 anos com entregas e novos equipamentos públicos

Equipamentos como hospital, parque e centro de videomonitoramento integram pacote de investimentos

Agência de Conteúdo DN
29 de Abril de 2026
Várias tartarugas marinhas filhotes avançam em grupo pela faixa de areia úmida. Ao fundo, a espuma branca de uma onda se aproxima para encontrá-las na beira do oceano.
Ceará

Fortaleza tem 110 ninhos de tartarugas monitorados em temporada de nascimentos

Animais retornam ao local onde nasceram para desova.

Nicolas Paulino
29 de Abril de 2026
Imagem aérea mostra máquinas e trabalhadores atuando na recuperação da cratera que abriu na ce-025 em Aquiraz.
Ceará

Cratera em Aquiraz: o que se sabe sobre obra que vai consertar rodovia CE-025

Acidente causou a morte de uma pessoa que trafegava pela via e deixou feridos.

Carol Melo
28 de Abril de 2026
Água do rio Coreaú invade casas e município decreta situação de emergência após alagamentos.
Ceará

Cheia do Rio Coreaú invade casas e leva município a decretar emergência

Município segue em estágio de atenção nesta terça-feira (28).

João Lima Neto
28 de Abril de 2026
Por conta do acidente, Enel foi acionada para reparos na rede elétrica.
Ceará

Motorista cochila, bate em poste e provoca bloqueios no bairro de Fátima

Colisão ocorreu próximo ao 23º Batalhão de Caçadores do Exército.

João Lima Neto
28 de Abril de 2026
Loja que desabou em Ubajara.
Ceará

Loja de roupas infantis desaba em Ubajara, na Serra da Ibiapaba

Ninguém ficou ferido na ocorrência.

Renato Bezerra
28 de Abril de 2026
Ceará

Caminhão Limpezinha completa um ano com mais de 600 toneladas recolhidas em Fortaleza

Levantamento mostra avanço na coleta e participação da população no serviço

Agência de Conteúdo DN
28 de Abril de 2026
Há 27 anos, Dragão do Mar funciona como impulsionador da Praia de Iracema.
Ceará

Dragão do Mar faz 27 anos com novo fôlego após revitalização e reacende vida noturna do entorno

Novidades na programação do centro cultural e revitalização da Praça Almirante Saldanha motivam o surgimento de novas estabelecimentos e atraem público para a região.

Ana Beatriz Caldas
28 de Abril de 2026
Comerciantes operam, de forma temporária, em barracas no entorno do Dragão do Mar.
Ceará

Dragão do Mar terá mercado gastronômico, diz Secult; comerciantes do entorno serão realocados

Secretária da Cultura do Estado afirma que não há data para inauguração de espaço que abrigará vendedores de comidas e bebidas.

Ana Beatriz Caldas
28 de Abril de 2026
Café quente e grãos de café sobre a mesa.
P.A. Damasceno

História do café: de revolucionário francês a padeiro espiritual

Uma das bebidas mais complexas da história provocou revoluções, tensionou religiões e ainda hoje estimula transformações.

P. A. Damasceno
28 de Abril de 2026
Escavadeira amarela opera na borda de uma grande cratera em uma estrada asfaltada de Aquiraz, onde parte da pista desmoronou. Ao fundo, um carro branco está parado perigosamente próximo à erosão, com vista para uma área residencial e o mar.
Ceará

Chuvas no Ceará já causaram ao menos quatro mortes, desabamentos e alagamentos

Casos foram na Capital e no Interior. Planejamento urbano deve prever ocorrência de desastres.

Nícolas Paulino, Clarice Nascimento, Ana Alice Freire*
28 de Abril de 2026
foto de cratera que se abriu na CE-025, no sentido Aquiraz-Fortaleza.
Ceará

Falha na drenagem pode ter provocado cratera na CE-025, diz SOP

Órgão realizou levantamentos preliminares no local do incidente.

Redação
27 de Abril de 2026
Trecho deve permanecer interditado até a recomposição da pista estar completa.
Ceará

Cratera na CE-025: obra de recuperação de rodovia deve levar 10 dias

Erosão causou abertura de buraco e morte de um motociclista, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Redação
27 de Abril de 2026
Imagem aérea mostra cratera que abriu na CE-025, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na imagem, é possível verificar um dos três carros engolidos pelo desabamento e proximidade da fenda com condomínio.
Ceará

'Não há riscos' para condomínio próximo à cratera que abriu em Aquiraz, diz SOP

Asfalto cedeu, engolindo três carros e causando uma morte na Região Metropolitana de Fortaleza.

Carol Melo
27 de Abril de 2026
Rodovia parcialmente destruída por uma grande cratera em área costeira; escavadeira remove um carro virado enquanto trabalhadores atuam entre entulhos e manilhas expostas, com o mar e vegetação ao fundo sob céu parcialmente nublado.
Ceará

Trecho de rodovia em Aquiraz onde homem morreu em cratera teve obra entregue em 2020

Acidente ocorreu na CE-025, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Thatiany Nascimento e Ana Alice Freire*
27 de Abril de 2026