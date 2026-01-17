Maranguape inicia vacinação em massa contra a dengue
Município foi escolhido para testar imunização em casa com vacina do Butantan.
O município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, iniciou neste sábado (17) a vacinação em massa contra a dengue.
A cidade integra um projeto-piloto de aplicação em massa da vacina Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan. É o primeiro imunizante contra a dengue de dose única.
A primeira imunizada foi a agente comunitária de saúde Alberice Andrade, de 57 anos. Ela atua no acompanhamento de famílias e atividades de vigilância há 18 anos.
A vacinação ocorre nos 35 postos de saúde do município, além de pontos como a rodoviária, para todas as pessoas entre 15 e 59 anos.
O ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, participou do início da ação e destacou a importância da vacinação para reduzir os casos de dengue.
Além de Maranguape, também participam do piloto os municípios de Botucatu (SP) e Nova Lima (MG).
TRÊS CIDADES ESCOLHIDAS NO BRASIL
“Foram cidades escolhidas por ter população de 100 a 200 mil habitantes, e também uma rede de saúde que permite implementar a vacina e acompanhar, fazer a avaliação do impacto da vacina nessas pessoas e na circulação do vírus na comunidade”, explicou Adriano Massuda.
Em Maranguape, o acompanhamento será feito em parceria com a Escola de Saúde Pública do Ceará.
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), destacou a importância da vacinação em massa.
“Nos dá orgulho a vacina do Butantan. Aqui também está expressa a pesquisa nacional, a ciência do país, isso nos enche de orgulho”, disse.
CRIANÇAS SÃO VACINADAS EM TODO O CEARÁ
A vacinação contra a dengue também ocorre para o público infantil em todo o País, com outro imunizante, a vacina Qdenga.
O esquema vacinal consiste em duas doses da vacina, com intervalo de entre meses entre elas.
A vacina infantil foi distribuída e está disponível para todos os 184 municípios do Ceará.
AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO PARA O PAÍS
Com o andamento dos testes com a vacina do Butatan, a expectativa do Ministério da Saúde é que a vacinação seja ampliada para todo o Brasil ainda em 2026.
Inicialmente, devem ser vacinados profissionais de saúde. Posteriormente, toda a população de 15 a 59 anos, seguindo ordem decrescente.
“A estratégia para esse ano é começar a vacinar a população de trabalhadores de saúde em todo o Brasil. Na medida em que forem recebendo insumos, vamos escalonar a vacinação”, explica Adriano Massuda.
O ministro em exercício ressalta que o avanço da imunização contra dengue não significa que se deve baixar a guarda na prevenção contra o Aedes aegypti, já que ele também é transmissor da febre chikungunya e do Zika vírus.