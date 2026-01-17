Maranguape inicia vacinação em massa contra a dengue

O município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, iniciou neste sábado (17) a vacinação em massa contra a dengue.

A cidade integra um projeto-piloto de aplicação em massa da vacina Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan. É o primeiro imunizante contra a dengue de dose única.

A primeira imunizada foi a agente comunitária de saúde Alberice Andrade, de 57 anos. Ela atua no acompanhamento de famílias e atividades de vigilância há 18 anos.

A vacinação ocorre nos 35 postos de saúde do município, além de pontos como a rodoviária, para todas as pessoas entre 15 e 59 anos.

O ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, participou do início da ação e destacou a importância da vacinação para reduzir os casos de dengue.

Além de Maranguape, também participam do piloto os municípios de Botucatu (SP) e Nova Lima (MG).

TRÊS CIDADES ESCOLHIDAS NO BRASIL

“Foram cidades escolhidas por ter população de 100 a 200 mil habitantes, e também uma rede de saúde que permite implementar a vacina e acompanhar, fazer a avaliação do impacto da vacina nessas pessoas e na circulação do vírus na comunidade”, explicou Adriano Massuda.

Em Maranguape, o acompanhamento será feito em parceria com a Escola de Saúde Pública do Ceará.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), destacou a importância da vacinação em massa.

“Nos dá orgulho a vacina do Butantan. Aqui também está expressa a pesquisa nacional, a ciência do país, isso nos enche de orgulho”, disse.

CRIANÇAS SÃO VACINADAS EM TODO O CEARÁ

A vacinação contra a dengue também ocorre para o público infantil em todo o País, com outro imunizante, a vacina Qdenga.

O esquema vacinal consiste em duas doses da vacina, com intervalo de entre meses entre elas.

A vacina infantil foi distribuída e está disponível para todos os 184 municípios do Ceará.

AMPLIAÇÃO DA VACINAÇÃO PARA O PAÍS

Com o andamento dos testes com a vacina do Butatan, a expectativa do Ministério da Saúde é que a vacinação seja ampliada para todo o Brasil ainda em 2026.

Inicialmente, devem ser vacinados profissionais de saúde. Posteriormente, toda a população de 15 a 59 anos, seguindo ordem decrescente.

“A estratégia para esse ano é começar a vacinar a população de trabalhadores de saúde em todo o Brasil. Na medida em que forem recebendo insumos, vamos escalonar a vacinação”, explica Adriano Massuda.

O ministro em exercício ressalta que o avanço da imunização contra dengue não significa que se deve baixar a guarda na prevenção contra o Aedes aegypti, já que ele também é transmissor da febre chikungunya e do Zika vírus.